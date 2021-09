Tak wygląda drabinka ME siatkarzy. Polacy znają potencjalnych rywali

"Polscy siatkarze są przed kluczowym meczem mistrzostw Europy i właśnie urządzili sobie pokaz siły przeciwko Finom, wygrywając 3:0. Nie ma powodów do obaw, bo weszli na poziom kapitalnej, dynamicznej i momentami wręcz bezbłędnej gry" - napisał po meczu Jakub Balcerski ze Sport.pl.

Zobacz wideo Polscy siatkarze zrobili rywalom dyskotekę. "Byliśmy w euforii"

W poniedziałek poznaliśmy ostatnich ćwierćfinalistów

W ćwierćfinale reprezentanci Polski zagrają w hicie z Rosją, która tak samo jak my, do ćwierćfinału awansowała w sobotę. W 1/8 finału Rosjanie pokonali Ukrainę 3:1 (22:25, 25:16, 25: 22, 25:22). Polska - Rosja to pierwsza para ćwierćfinalistów.

Po poniedziałkowym starciu Słowenii z Chorwacją i sensacyjnym zwycięstwie Czechów z Francją, poznaliśmy komplet ćwierćfinalistów.

Oprócz starcia Polski z Rosją, Czesi zmierzą się ze Słowenią, Holandia z Serbią a Włosi z Niemcami w walce o półfinał, a co za tym idzie o awans do strefy medalowej mistrzostw Europy.

Komplet wyników 1/8 finału mistrzostw Europy:

Polska - Finlandia 3:0

- Finlandia 3:0 Rosja - Ukraina 3:1

Francja - Czechy 0:3

Słowenia - Chorwacja 3:1

Holandia - Portugalia 3:2

Serbia - Turcja 3:2

Włochy - Łotwa 3:0

Niemcy - Bułgaria 3:1

Pary ćwierćfinałowe mistrzostw Europy:

Polska - Rosja

- Rosja Czechy - Słowenia

Holandia - Serbia

Włochy - Niemcy

Pary półfinałowe mistrzostw Europy:

Polska /Rosja - Czechy/Słowenia

/Rosja - Czechy/Słowenia Holandia/Serbia - Włochy/Niemcy

Mocna zagrywka Sport.pl - #StrojeZaAsy w siatkarskich mistrzostwach Europy

Za każdego asa serwisowego polskich siatkarzy w mistrzostwach Europy, redakcja Sport.pl ufunduje stroje meczowe młodym zawodniczkom i zawodnikom. W pierwszych sześciu meczach zdobyli zagrywką 44 punkty, co oznacza ufundowanie 132 strojów!

Kolejne asy będziemy odliczać w internecie oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej na budynku Cepelii w Warszawie i Dworca Głównego w Katowicach - polskiej nieoficjalnej stolicy siatkówki, w której odbędzie się faza finałowa całej imprezy. Szczegóły akcji tutaj, a regulamin konkursu, w którym rozlosujemy stroje tutaj >>