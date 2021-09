Rosyjscy siatkarze mają broń na Polaków. "Może zostać legendą"

"W ostatnich latach Rosjanie nie wygrali niemal żadnego trofeum w światowej siatkówce. Przed igrzyskami spośród najmocniejszych drużyn byli najmniej spodziewanym kandydatem do walki o wygraną. Ale w Tokio od razu się przebudzili. Rozpoczęli igrzyska najlepiej od 13 lat" - tak pisaliśmy o zawodnikach z Rosji, grających na tegorocznych igrzyskach jako Rosyjski Komitet Olimpijski. To było jednak dopiero podczas fazy grupowej, a ostatecznie doszli aż do finału, w którym pomimo doprowadzenia do tie-breaku, nie udało im się wygrać.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy siatkarze zrobili rywalom dyskotekę. "Byliśmy w euforii"

Kluczowa różnica w składzie wicemistrzów olimpijskich. Na ME są bez niedocenianego, ale bardzo ważnego zawodnika

Na mistrzostwa Europy srebrni medaliści z Tokio przyjechali z kluczową różnicą w składzie w stosunku do igrzysk. Nie ma w nim atakującego i legendy Zenitu Kazań, Maksima Michajłowa. To niedoceniany, choć bardzo ważny zawodnik w drużynie Tuomasa Sammelvuo. - Jest jednym z najbardziej niedocenianych zawodników w całym rosyjskim sporcie, nie tylko w siatkówce - mówi nam dziennikarz "Business Gazeta", Vladimir Ivanov.

- To jednak dlatego, że jest bardzo nieśmiały i poprawny. Nie miesza się w skandale, a mam takie wrażenie, że jeśli chcesz być wielką gwiazdą to choć nie chcesz, to musisz czasem zrobić coś kontrowersyjnego. Trochę jak w przypadku Earvina N'Gapetha, czy Michała Kubiaka - wskazuje Ivanov.

Nominalnego zastępstwa dla Michajłowa w zasadzie nie było. Na jego pozycji w kadrze pojawił się tylko Kiriłł Klec, który doznał kontuzji. Pozostali zawodnicy byli tylko skrzydłowymi. Na mecz z Polską na ME doleciał Maksim Żygałow, ale wcześniej trener Tuomas Sammelvuo musiał sobie radzić rotacją w składzie i przestawieniem na prawe skrzydło jednego z przyjmujących.

Gwiazda Skry znaleziona... 9700 kilometrów od klubu! Kibice: płyń do Polski

Rosjanie mają w składzie "Iniestę". "Zdolny do wszystkiego"

I to on może być teraz wręcz kluczową postacią Rosjan w ćwierćfinale. Chodzi o Jegora Kliukę. To czwarty najlepiej punktujący dotychczasowej części mistrzostw Europy - zdobył 106 punktów, ale przy dość słabej skuteczności w ataku: ma w niej 32 procent i 80 punktów zdobytych tym elementem. - Ma największy potencjał ze wszystkich rosyjskich siatkarzy. Jest zdolny do wszystkiego. W zeszłym sezonie grał nawet jako libero - mówi o nim Vladimir Ivanov. To tłumaczyłoby wypowiedź Kliuki dla TVP Sport o zmianie swojej pozycji na czas mistrzostw. - W ataku wszystko jest prostsze. Po prostu dostajesz piłki i je uderzasz - mówił zawodnik. Najwyraźniej wszystko w siatkówce przychodzi mu z łatwością.

- Kliuka ma fantastyczny wyskok do piłki. Gra też bardzo mądrze. Jest jak Iniesta w piłce. Może zostać legendą, brakuje mu do tego już tylko jednego elementu. Chodzi o stabilność. Jeśli to odnajdzie, będzie nie do powstrzymania - dodaje Ivanov.

Rosjanie nie patrzą już na igrzyska. "Nikt nam tego nie zabierze, ale to już za nami"

Dziennikarz tłumaczy nam także, jak według niego wygląda Rosja z ME siatkarzy na tle tej, która grała na igrzyskach. - W Tokio mieli o wiele lepszą formę. Myślę, że mają trochę problemów z motywacją, bo ten turniej przychodzi po prostu zbyt szybko po tym, co wydarzyło się w Japonii. Atutami pozostało to, co zawsze wyróżniało rosyjską siatkówkę: blok i zagrywka - wskazuje Ivanov. Uwagę może przykuwać zwłaszcza wspomniany przez niego serwis, bo Rosjanie to najlepiej zagrywający zespół na ME - do tej pory zdobyli dzięki niej aż 54 punkty.

Największa sensacja ME w siatkówce. Trener komentuje: "Nie zesr...i się!"

- Igrzyska dla nas to historia. Każda drużyna ma swoją. Polacy przegrali w ćwierćfinale, my w finale i oba zespoły to może boleć, ale teraz jesteśmy już gdzie indziej. Nikt nam tego nie zabierze, pozostanie nam myśl, że mogliśmy zrobić jeden krok więcej i wygrać finał, albo duma z medalu, ale to już za nami - oceniał za to po wygranej 3:1 z Portugalią w 1/8 finału Tuomas Sammelvuo.

"Najważniejsze elementy po polskiej stronie? Wszystko"

A czym według Fina są mistrzostwa Europy dla polskiej kadry? - W pozytywnym tego słowa znaczeniu zemstą za Tokio. Grają u siebie i pewnie mają takie wewnętrzne poczucie, że choć miesiąc temu nie udało im się spełnić swoich marzeń, to bardzo chcieliby to zrobić tutaj. To ma spory wpływ na to, jak myślą o każdym meczu. Na boisku już można to zobaczyć - tłumaczył szkoleniowiec.

- Ogromne znaczenie może mieć też to, co zrobią kibice. Wiemy, jak głośni potrafią być i że stęsknili się za meczami przez dwa lata, gdy nie było ich na trybunach. Jak to działa na siatkarzy? Chodzi o energię i uzyskiwanie jej na boisku. Kiedy masz za sobą takich fanów, to ona się pojawia automatycznie. Nie musisz jej szukać krzykami i nakręcaniem się. Po prostu żyjesz meczem razem z całą halą i to wystarcza - opisał Sammelvuo.

- Najważniejsze elementy po polskiej stronie? Wszystko. Zagrywka, Leon, głębia składu i 11 tysięcy kibiców - wymienia Ivanov. Zapytany o wynik uśmiecha się i typuje 3:2 dla Rosji. Trener Sammelvuo nie chciał robić żadnych zapowiedzi przed zakończeniem meczu z Finlandią. - Wiem, że wszyscy mówią, że zagramy z Polską, ale to mój kraj i chcę zobaczyć, jak sobie poradzą. Możecie być pewni, że łatwo tego meczu nie oddadzą - mówił w mixed zonie. A później obejrzał, jak reprezentacja z jego rodzinnych stron dostaje od Polaków wielkie lanie przy akompaniamencie niezwykłej publiczności. Kto wie, może pomyślał sobie wtedy, że musi ich pomścić. O tym, czy mu się uda, przekonamy się we wtorek o godzinie 20:30, kiedy rozpocznie się spotkanie polskich siatkarzy z Rosjanami. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Polacy grają o półfinał ME. Gdzie i o której oglądać mecz Polska - Rosja? [TRANSMISJA]

Mocna zagrywka Sport.pl - #StrojeZaAsy w siatkarskich mistrzostwach Europy

Za każdego asa serwisowego polskich siatkarzy w mistrzostwach Europy, redakcja Sport.pl ufunduje stroje meczowe młodym zawodniczkom i zawodnikom. W pierwszych sześciu meczach zdobyli zagrywką 44 punkty, co oznacza ufundowanie 132 strojów!

Kolejne asy będziemy odliczać w internecie oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej na budynku Cepelii w Warszawie i Dworca Głównego w Katowicach - polskiej nieoficjalnej stolicy siatkówki, w której odbędzie się faza finałowa całej imprezy. Szczegóły akcji tutaj, a regulamin konkursu, w którym rozlosujemy stroje tutaj.