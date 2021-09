Siatkarz wyrzucony z mistrzostw Europy. Związek bezlitosny. "Złamał zasady"

We wtorek Holandia zagra z aktualnym mistrzem Europy - Serbią - w ćwierćfinale imprezy. Holendry w 1/8 finału z trudem pokonali Portugalię 3:2 (22:25, 25:22, 26:24, 20:25:20, 15:13) i po raz pierwszy w ciągu ostatnich dwunastu lat awansowali do najlepszej "ósemki" mistrzostw Europy.

Polska - Rosja o strefę medalową siatkarskich ME. Kiedy i o której oglądać wielki hit?

Dla Holendrów to pierwszy awans do ćwierćfinału mistrzostw Europy od dwunastu lat. Wówczas zajęli siódme miejsce. Ostatni raz o medale grali w 1997 roku w domowym turnieju, który zresztą wygrali. Ich rywalem w ćwierćfinale będzie Serbia, z którą zmierzą się w Ergo Arenie o 17:30.

Reprezentant Holandii został wyrzucony z kadry. "Złamał zasady i został odesłany do domu"

Holenderski Związek Siatkówki poinformował, że w ich zespole nie zagra Fabian Plak, występujący na pozycji środkowego. "Złamał zasady ustalone przez drużynę w czasie turnieju i został odesłany do domu. Opuścił już hotel i jest w drodze do Holandii" - poinformował holenderki związek siatkówki za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej.

Holenderska kadra po dyscyplinarnym odesłaniu Plaka liczy zatem 13 zawodników, którzy będą dostępni na mecz ćwierćfinałowy z Serbią. "Reprezentacja Holandii żałuje tej decyzji, ale nie było innej opcji" - czytamy w dalszej części komunikatu. W oświadczeniu nie podano, na czym dokładnie polegało złamanie zasad przez siatkarza.

Plak zadebiutował w reprezentacji narodowej w maju 2016 roku w meczu sparingowym z Finlandią, gdy trenerem Holandii był Gido Vermeulen.

Wielka sensacja była tuż tuż! Mistrzowie Europy byli o krok zakończenia imprezy w 1/8 finału!

Przypomnijmy, że do ćwierćfinału po pokonaniu 3:0 Finlandii awansowała już reprezentacja Polski. Kadra Vitala Heynena zagra o wejście do strefy medalowej z Rosją we wtorek, 14 września o godzinie 20:30. Relacja na żywo z tego spotkania na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Mocna zagrywka Sport.pl - #StrojeZaAsy w siatkarskich mistrzostwach Europy

Za każdego asa serwisowego polskich siatkarzy w mistrzostwach Europy, redakcja Sport.pl ufunduje stroje meczowe młodym zawodniczkom i zawodnikom. W pierwszych sześciu meczach zdobyli zagrywką 44 punkty, co oznacza ufundowanie 132 strojów!

Kolejne asy będziemy odliczać w internecie oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej na budynku Cepelii w Warszawie i Dworca Głównego w Katowicach - polskiej nieoficjalnej stolicy siatkówki, w której odbędzie się faza finałowa całej imprezy. Szczegóły akcji tutaj, a regulamin konkursu, w którym rozlosujemy stroje tutaj.