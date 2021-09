Wielka sensacja była tuż tuż! Mistrzowie Europy byli o krok zakończenia imprezy w 1/8 finału!

Turcy sprawili już jedną wielką niespodziankę podczas tych mistrzostw Europy - na otwarcie turnieju pokonali 3:1 Rosję, czyli wicemistrzów olimpijskich z Tokio. Wtedy całe siatkarskie środowisko przekonało się, że stać ich na wszystko, ale chyba nikt nie przewidział tego, jak będą w stanie grać tak dobrze przeciwko Serbom.

To Serbowie byli faworytami. I tak zagrali pierwszego seta

Zawodników Slobodana Kovaca stawiano w roli faworytów. W końcu Serbowie przegrali tylko jeden mecz - po długim, wyrównanym meczu zakończonym tie-breakiem w fazie grupowej lepsi okazali się Polacy.

I zaczęli ten mecz właśnie tak, jak można byłoby to sobie wyobrażać w przypadku potentata przeciwko teoretycznie słabszej drużynie - wygrali pierwszego seta do 18. Wtedy nic nie zapowiadało, że ich rywale zamierzają im się postawić.

Turcy mieli wszystko, czego potrzeba było do ogromnej niespodzianki

A jednak: Turcy grali skutecznie w przyjęciu, dokładali sporo ataków środkiem, radzili sobie z trudnymi, sytuacyjnymi piłkami po długich wymianach i potrafili wywrzeć na Serbach presję zagrywką. Mieli wszystko, czego potrzeba było do sprawienia ogromnej niespodzianki. W drugiej partii przegrywali już pięcioma punktami przy stanie 6:11, ale doprowadzili do remisu 21:21, a następnie zdobyli cztery z kolejnych pięciu punktów i wygrali seta do 22.

Trzeci set układał się podobnie do poprzedniej partii - Serbowie prowadzili już 17:12, ale tym razem kluczową rolę odegrały ich błędy. Nie kończyli ataków, byli ciągle zatrzymywani przez turecki blok, a ich największe bronie - Uros Kovacević i Aleksandar Atanasijević - nie przypominały siebie z poprzednich spotkań imprezy. Turcy odrobili straty i wykorzystali niepewną grę rywali. Skończyło się ponownie wynikiem 25:22 i prowadzeniem Turcji w całym meczu. Serbowie zostali postawieni pod ścianą i musieli wygrać kolejnego seta.

Klasa Serbów. Turcja straciła szansę na historyczny ćwierćfinał

Gra w czwartej partii była bardzo rwana, ale przyniosła wreszcie wyrównany przebieg od pierwszych punktów. Widać było jednak, że to Serbowie mają więcej sił i wracali na swój optymalny poziom. Wciąż nie dominowali nad Turkami, ale w końcówce swoje z pola zagrywki dołożył Uros Kovacević, a szanse ataków przy dobrym przyjęciu świetnie wykorzystywali środkowi. Turcy obudzili się na ostatnie akcje, ale zbyt późno, żeby dogonić przeciwnika. Zawodnicy Kovaca wygrali 25:23 i przedłużyli spotkanie do piątego seta.

Tie-break był już wojną nerwów. Wydawało się, że lepiej weszli w niego Turcy, którzy prowadzili 3:2, ale wystarczyło kilka ich błędów i to Serbowie wypracowali sobie przewagę trzech punktów przy stanie 8:5. Po zmianie stron wciąż mieli więcej pewności w grze i wytrzymali nawet moment, kiedy to Turcy wracali do swojej dobrej gry. Różnicę zrobił Drażen Luburić, który asem serwisowym dał Serbom prowadzenie 11:8. Potem to ich rywale włączyli jednak tryb z drugiego i trzeciego seta. Odrobili dwa punkty, ale na tym się skończyło. Serbowie pokazali klasę, zapewnili sobie dwie piłki meczowe i wykorzystali już pierwszą z nich po błędzie Turków. Wygrali 15:12 i 3:2 w całym spotkaniu.

Dla tureckiej męskiej siatkówki to mógł być największy sukces w historii. Na mistrzostwach Europy jeszcze nigdy nie weszli do ćwierćfinału, a najwyższą pozycją pozostawała jedenasta, wywalczona trzykrotnie - w 1963, 2011 i 2017 roku. Nigdy nie pojechali jeszcze na igrzyska olimpijskie, a na mistrzostwach świata najlepiej zaprezentowali się w 1966 roku, gdy skończyli je na piętnastym miejscu. Serbowie dostali się za to do ćwierćfinału po raz czternasty z rzędu. Zachowali zatem szanse na obronę mistrzowskiego tytułu wywalczonego dwa lata temu.

Sześciu z ośmiu ćwierćfinalistów ME siatkarzy gotowych na walkę o strefę medalową

Tym samym znamy już sześciu z ośmiu ćwierćfinalistów ME siatkarzy. To Polska, Rosja, Holandia, Niemcy, Włochy i właśnie Serbia. Ostatnie spotkania 1/8 finału, które odbędą się w poniedziałek, 13 września w Ostrawie wyłonią ostatnią parę. Zagrają ze sobą Francuzi i Czesi, a także Słoweńcy i Chorwaci. Spotkania ćwierćfinałowe rozplanowano na dwa dni - wtorek, 14 i środę, 15 września.

Pierwszego dnia w Gdańsku o strefę medalową przeciwko Rosji zagra reprezentacja Polski. Zawodnicy Vitala Heynena zmierzą się z Rosjanami o godzinie 20:30. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Dotychczasowe pary ćwierćfinałowe ME siatkarzy:

Polska - Rosja

Holandia - Serbia

Włochy - Niemcy

