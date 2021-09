"A jak myślisz, k***a?" Kubiak ostro do dziennikarza po pytaniu o złoto mistrzostw Europy

Wygrana 3:0 z Finlandią potwierdziła, że polscy siatkarze są gotowi na grę na najwyższym poziomie w meczach fazy pucharowej mistrzostw Europy współorganizowanych przez Polskę. Wszyscy zawodnicy aż nie mogli nacieszyć się atmosferą, którą w Trójmieście stworzyli kibice.

Kubiak o kibicach: Gra przed tak fantastycznym składem na trybunach to coś niezwykłego

- Cieszymy się tym. Gra przed tak fantastycznym składem na trybunach to dla nas coś niezwykłego. Czekaliśmy na to bardzo długo, a mecz ułożył się po naszej myśli i jesteśmy szczęśliwi - ocenił po meczu Michał Kubiak.

- Chyba wszystkim brakowało tej obecności kibiców na trybunach. Czekaliśmy dwa lata, ale w Krakowie, mimo że ta hala jest większa, to w Ergo Arenie obecność fanów czuć bardziej. Najbardziej czuć ją w katowickim Spodku i mam nadzieję, że tam pojedziemy - wskazał Kubiak.

"Zagraliśmy niemalże bezbłędnie we wszystkich elementach"

- Przyjmujący jest od przyjmowania. Od atakowania w tej drużynie jest kto inny. Ja swoją część pracy staram się wykonywać jak najlepiej - mówił o swojej grze kapitan kadry.

Polacy wspięli się na wyższy poziom - znakomicie w tempie i rytmie swojej gry wyglądali już nie tylko pojedynczy zawodnicy, a cała kadra. - To chyba dobrze, że ten mecz tak wyglądał. Czuć było tę energię na boisku. Zagraliśmy niemalże bezbłędnie we wszystkich elementach i chcielibyśmy to utrzymać w ćwierćfinale - mówił Kubiak. - Zostało do końca tego turnieju naprawdę niewiele dni i staramy się czerpać z tego czasu ze sobą, ile możemy, bo zaraz rozjedziemy się do klubów i ta kadra w tym sezonie długa i bolesna się skończy - dodał.

W odniesieniu do ostatniej wypowiedzi Kubiaka jeden z dziennikarzy zapytał go, czy pomimo ewentualnego zdobycia złotego medalu mistrzostw Europy, sezon będzie bolał polską kadrę. Kubiak tylko się uśmiechnął i odpowiedział pytaniem: A jak myślisz, k***a?

Ćwierćfinał, który może dać Polakom strefę medalową w Katowicach, zostanie rozegrany we wtorek. Spotkanie z Rosją zaplanowano na godzinę 20:30. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

