Bezlitosny Wilfredo Leon! Kurek może poprawić tylko jedną rzecz [OCENY]

Siatkarzy oceniamy w szkolnej skali 1-6.

ROZGRYWAJĄCY

Fabian Drzyzga: 5

Miał takie przyjęcie zagrywki, dzięki któremu mógł się bawić grą. I bawił się. A nam przyjemnie się patrzyło na to, jak prowadzi polską ofensywę.

Grzegorz Łomacz: 5

Podobnie jak Drzyzga - pograł ze wszystkimi, pocieszył siebie i nas. Na igrzyskach w Tokio praktycznie nie wchodził na boisko, a teraz, na mistrzostwach Europy, daje bardzo dobre zmiany.

ATAKUJĄCY

Bartosz Kurek: 5+

Znakomity w ataku. Skończył aż 10 z 12 piłek (83 proc. skuteczności), bił nad Finami, przez ich ręce, kiwał - robił, co tylko chciał. Jeden punkt dorzucił blokiem. Cały czas czekamy tylko na jego lepsze zagrywki. Tym razem bez asa.

Łukasz Kaczmarek: 5

Dwa asy, dwa bloki, w ataku 4/7. Wielka energia, siła, radość, którą pobudza i zespół, i kibiców na trybunach. Świetnie mieć takiego rezerwowego.

ŚRODKOWI

Piotr Nowakowski: 4-

W ataku 3/5, czyli dobrze. Ale Piotr Nowakowski bez punktu blokiem? To wygląda jak błąd w statystykach! Słabszy występ najlepszego blokującego turnieju. Na zagrywce też bez punktu, ale akurat to nie jest zaskoczenie.

Jakub Kochanowski: 4

Tym razem bez asa. W ataku dobre 6/10. I do tego dwa punktowe bloki. Solidny występ. Ale z Finlandią błyszczeli inni.

Mateusz Bieniek: 4

Grał mało, ale zdążył się świetnie pokazać na zagrywce. Zanotował dwa asy i jeszcze kilka serwisów, które dały nam kontry. W ataku dostał tylko dwie piłki i zdobył jeden punkt.

PRZYJMUJĄCY

Michał Kubiak: 4+

Miał aż 89 proc. pozytywnego i 44 proc. perfekcyjnego przyjęcia. W defensywnie niezawodny. A w ataku lepszy niż w poprzednich meczach, choć zapis 4/9 to ciągle nie jest to, o co chodzi. Duży plus za postawę na zagrywce - trzy asy, dużo zmian tempa, siły, wielka wszechstronność.

Wilfredo Leon: 5+

Najlepszy punktujący w naszej drużynie. Na jego 14 punktów złożyły się trzy asy, dwa bloki i dziewięć udanych ataków. W ofensywnie miał 75-procentową skuteczność (9/12). Bardzo dobry mecz przyjmującego również w defensywie, gdzie odbierał 15 piłek i miał co prawda dwa błędy, ale aż 67 proc. perfekcyjnego przyjęcia.

Kamil Semeniuk: bez oceny

Grał za krótko.

Aleksander Śliwko: bez oceny

Grał za krótko.

Tomasz Fornal: bez oceny

Grał za krótko.

LIBERO

Paweł Zatorski: 5

Przyjmował dziewięć razy, popełnił jeden błąd. Ale miał aż 89 proc. pozytywnego i 33 proc. perfekcyjnego odbioru.

Damian Wojtaszek: 5

Kilka razy błysnął w obronie tak bardzo, że na boisko z gratulacjami wybiegał Zatorski. System gry na dwóch libero się sprawdza. Na razie. Ze słabszymi rywalami. Ale to przecież nie jest wina Polaków, że przeciwnicy nie doskakują do ich poziomu.

