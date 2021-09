Znamy potencjalnego rywala polskich siatkarzy w ćwierćfinale ME! Ależ walka

Emocjonujące spotkanie Rosji z Ukrainą wyłoniło możliwego rywala dla polskich siatkarzy w ćwierćfinale ME siatkarzy. Podczas meczu nietrudno było jednak mieć wrażenie, że oba zespoły weszły na poziom, przy którym, jeśli tak zaprezentowałyby się przeciwko kadrze Vitala Heynena, to stworzyłyby jej sporo problemów.

Więcej niż mecz. Protest ukraińskich kibiców w Ergo Arenie

Ten mecz miał wiele oblicz. Przede wszystkim polityczne, które było często poruszane przed początkiem spotkania. Na boisku było czysto, choć w trakcie rosyjskiego hymnu na protest zdecydowali się ukraińscy kibice.

Na czas odgrywania hymnu odwrócili się od boiska, na którym prezentowano rosyjską flagę. W trakcie meczu więcej takich zachowań już nie było.

Tak ukraińscy kibice zareagowali na hymn Rosji. Wymowny protest w Gdańsku

Ukraińcy pobudzeni zapowiedzią premii od federacji. Prowadzili z Rosją

Ich zawodnicy starali się nie mieszać polityki ze sportem, zwłaszcza że na początku meczu rozgrywanego w hali Ergo Arena pomiędzy Gdańskiem a Sopotem szło im bardzo dobrze. Najpierw odrobili czteropunktową przewagę Rosjan, którą ci zdobyli na otwarcie partii, a potem po wyrównanej grze, doszli do kapitalnego poziomu w końcówce, który dał im różnicę trzech punktów na ich korzyść.

To utrzymali już do końca pierwszego seta i wygrali 25:22. Wydawało się, że w pierwszej walce o ćwierćfinał mistrzostw Europy mogło dojść do sensacji, bo Rosjanie naprawdę wydawali się zaskoczeni tym, jak napędzeni są ich rywale. A ci mieli, o co walczyć: ich federacja zapowiedziała, że w przypadku wyrzucenia Rosjan z turnieju otrzymają 10 milionów hrywien, czyli około 1,5 miliona złotych.

Skuteczność Kliuki i presja na zagrywce - tak Rosjanie odwrócili losy spotkania

Szybko okazało się jednak, że Rosjanie wrócili do swojego optymalnego, wyższego od Ukraińców poziomu gry. Skutecznością w ataku imponował Jegor Kliuka, a cała rosyjska kadra choćby presją na zagrywce. W drugim secie Rosjanie wygrali wyraźnie - do 16. W trzeciej partii było więcej walki, bo do stanu 21:21 obie drużyny prezentowały się podobnie - ich forma falowała, ale potrafiły zabłysnąć blokiem, albo serią silnych ataków.

Heynen zazdrości Finom przed meczem 1/8 finału ME. "To niezwykłe. Imponuje mi"

Ostatecznie to Rosjanie po błędach rywali w końcówce po raz pierwszy w tym spotkaniu prowadzili - 2:1 po secie wygranym 25:22. Ukraińcy weszli na swój najwyższy poziom i grali ze swoim rywalem jak równy z równym. W kolejnej partii długo utrzymywali remis, ale od stanu 16:16 Rosjanie zdobyli cztery punkty z rzędu. Ukraińcy byli w stanie dwukrotnie odrobić po dwa punkty, ale różnica wyrobiona wcześniej przez zawodników Tuomasa Sammelvuo wystarczyło im do wygranej 25:22 w secie i 3:1 w całym meczu. Ukraińcom należą się jednak spore brawa - odpadli po długiej, męczącej i bardzo ciekawej walce z potentatem.

Rosja potencjalnym rywalem Polaków w ćwierćfinale ME siatkarzy

Zwycięstwo Rosjan w 1/8 finału oznacza, że w ćwierćfinale czeka ich mecz z wygranym starcia Polski z Finlandią. Dla Polaków to nie najlepsze wieści - co prawda wygrali z Rosjanami swoje dwa ostatnie mecze, czyli zakończone wynikiem 3:1 spotkania Ligi Narodów i Pucharu Świata, ale ostatni raz, gdy wygrywali z nimi na wielkiej imprezie to domowe mistrzostwa świata sprzed siedmiu lat i wygrana po tie-breaku, która dała im miejsce w półfinale turnieju.

Za to w tegorocznych mistrzostwach Europy Rosjanie przegrali tylko jedno spotkanie - 1:3 z Turcją na otwarcie turnieju. Początek spotkania Polaków z Finami zaplanowano na godzinę 20:30 w sobotę. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Polscy siatkarze wracają do walki o medal ME! Gdzie i kiedy oglądać mecz Polska - Finlandia? [TRANSMISJA]

