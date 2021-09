Tak ukraińscy kibice zareagowali na hymn Rosji. Wymowny protest w Gdańsku

W Gdańsku rozpoczął się pierwszy mecz 1/8 finału mistrzostw Europy siatkarzy. Spotkanie pomiędzy Rosją a Ukrainą wyłoni potencjalnego rywala dla Polaków w ćwierćfinale imprezy, ale przed rozpoczęciem meczu o wiele częściej od sportowych elementów otoczki spotkania, opisywano te polityczne.

REKLAMA

Zobacz wideo Statystyk kadry o Finlandii: Na pewno wszystko rzucą na to spotkanie

Więcej niż mecz na mistrzostwach Europy siatkarzy. Rosja gra z Ukrainą po raz pierwszy od 15 lat

"Od początku zbrojnego konfliktu w Donbasie na poważnych międzynarodowych zawodach drużynowych Ukraina nie rywalizowała z Rosją. Często dbają o to federacje sportowe i ich przepisy. W 1/8 finału ME siatkarzy w Gdańsku dojdzie jednak do meczu, który może budzić pozasportowe emocje" - pisał dziennikarz Sport.pl, Kacper Sosnowski i opisywał, jak na mecz mogą wpłynąć konflikt w Donbasie, czy wcześniejszy związany z aneksją Krymu przez Rosję.

Czasy dominacji polskich siatkarzy minęły. "Jeden przegrany set nie ma znaczenia"

Protest ukraińskich kibiców. Odwrócili się od boiska przy hymnie Rosji

Zastanawiano się zatem, jak na boisku od pierwszych chwil będą na siebie reagowały obie drużyny. I o ile wśród zawodników było raczej czysto, to nieco inaczej sprawa miała się na trybunach Ergo Areny.

Wilfredo Leon rozlicza się z przegranych igrzysk. "Czuję ból. Poświęciłem dużo"

Rosyjscy i ukraińscy siatkarze z szacunkiem wysłuchali hymnów i oficjalnie przywitali się przed spotkaniem. Grupa ukraińskich kibiców podczas hymnu postanowiła za to odwrócić się od boiska, dokąd powinno się zwrócić, gdy wybrzmiewał ze względu na obecność państwowej flagi.

To mały protest fanów Ukraińców, choć podczas meczów zachowywali się już raczej spokojnie. W hali sympatycy trzeciego zespołu grupy ME siatkarzy stanowili większość osób zgromadzonych podczas spotkania. Pierwszą partię dość niespodziewanie wynikiem 25:22 wygrali Ukraińcy. O 20:30 w Ergo Arenie początek drugiego meczu 1/8 finału ME, w którym Polacy zagrają z Finami. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Polscy siatkarze wracają do walki o medal ME! Gdzie i kiedy oglądać mecz Polska - Finlandia? [TRANSMISJA]

Mocna zagrywka Sport.pl - #StrojeZaAsy w siatkarskich mistrzostwach Europy

Za każdego asa serwisowego polskich siatkarzy w mistrzostwach Europy, redakcja Sport.pl ufunduje stroje meczowe młodym zawodniczkom i zawodnikom. W pierwszych pięciu meczach zdobyli zagrywką 34 punkty, co oznacza ufundowanie 102 strojów!

Kolejne asy będziemy odliczać w internecie oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej na budynku Cepelii w Warszawie i Dworca Głównego w Katowicach - polskiej nieoficjalnej stolicy siatkówki, w której odbędzie się faza finałowa całej imprezy. Szczegóły akcji tutaj, a regulamin konkursu, w którym rozlosujemy stroje tutaj.