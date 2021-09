Drzyzga: Turniej wchodzi w inną fazę. Teraz będzie walka tu i teraz

Polscy siatkarze mają już za sobą fazę grupową mistrzostw Europy współorganizowanych przez nasz kraj. Przeszli przez nią niepokonani i zakończyli rywalizację w Krakowie z bilansem setów 15:4. Teraz przed nimi kluczowe spotkania w walce o medale - 1/8 finału i ćwierćfinał rozgrywane w Gdańsku.

Obejrzyj meldunek Sport.pl po fazie grupowej ME siatkarzy. Przed Polakami kluczowe spotkania

Zobacz wideo Przed polskimi siatkarzami kluczowe mecze ME. "Będzie mniej luzu"

- Każdy z nas przepocił się już i poczuł ten turniej, ale teraz on wchodzi już w inną fazę. Teraz będzie walka tu i teraz. I albo zostajemy i walczymy o medal, albo pakujemy walizki i rozjeżdżamy się do klubów. Teraz takiego luzu, jak w meczach o większą stawkę będzie troszkę mniej - oceniał Fabian Drzyzga.

Fazę grupową w wykonaniu Polaków podsumował też były siatkarz polskiej kadry, a obecnie prezes ZAKSY Kędzierzyn Koźle i kandydat na prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Sebastian Świderski. I wskazał bohatera. - To Piotr Nowakowski. Chyba cała kadra nie miała tyle bloków, co on, mógł też wyprzedzić inne zespoły - śmiał się działacz. - Teraz trzymam kciuki, żeby za nim poszła poprawa wszystkich polskich zawodników w tym elemencie - dodał.

Polacy już w Gdańsku. W sobotę mecz z Finlandią

W czwartek Polacy przelecieli samolotem z trzema pozostałymi drużynami z Krakowa do Gdańska i zameldowali się w hotelu. Wieczór mają mieć wolny. W piątek zapoznają się z halą na pierwszym treningu, a w sobotę przed spotkaniem 1/8 finału z Finlandią zostanie im jeszcze przedmeczowy rozruch. Początek meczu o godzinie 20:30. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

