Polska poznała potencjalnego rywala w 1/4 finału ME siatkarzy! Horror [DRABINKA]

Kończy się faza grupowa mistrzostw Europy siatkarzy. W środę rywalizację na tym etapie turnieju zakończą zespoły w grupach A i C, natomiast w czwartek poznamy ostateczne rozstrzygnięcia w grupach B i D. W związku z tym znane są pierwsze pary w 1/8 finału ME.

Potencjalny hit w ćwierćfinale ME. Polska może zagrać z Rosją

Z perspektywy polskich kibiców najistotniejszy jest fakt, że w kolejnej rundzie turnieju zmierzymy się z Finlandią, która zajęła czwarte miejsce w grupie C. Finowie zdobyli osiem punktów po wygranych z 3:0 z Hiszpanią, 3:1 z Macedonią Północną oraz 3:2 z Turcją. Ekipa z północy Europy nie miała większych szans ze zdecydowanymi faworytami grupy C, czyli Holandią oraz Rosją, przegrywając z nimi po 1:3. Mecz Polska - Finalndia odbędzie się w sobotę 11 września.

Polacy wygrywają piąty mecz i zajmują wymarzone 1. miejsce w grupie!

Zgodnie z turniejową drabinką zwycięzca tego meczu zmierzy się w 1/4 turnieju z wygranym pary 2C - 3A, czyli Rosja - Ukraina. Oznacza to, że już w ćwierćfinale może dojść do hitowego meczu Polska - Rosja.

Mistrzostwa Europy siatkarzy. Drabinka turniejowa:

1/8 finału

Polska - Finlandia

Rosja - Ukraina

D1 (Francja/Niemcy)* - B4

B2 - Chorwacja

Holandia - Portugalia

Serbia - Turcja

Włochy - D4

Niemcy/Francja - B2

1/4 finału

Polska/Finlandia - Rosja/Ukraina

D1 (Francja/Niemcy) /B4 - B2/Chorwacja

Holandia/Portugalia - Serbia/Turcja

Włochy/D4 - D2 (Niemcy/Francja) /B2

1/2 finału

Polska/Finlandia/Rosja/Ukraina - (Francja/Niemcy) /B4/B2/Chorwacja

Holandia/Portugalia/Serbia/Turcja - Włochy/D4/ (Francja/Niemcy) B2

* Francja i Niemcy na pewno zajmą pierwsze i drugie miejsce w grupie D.

Mistrzostwa Europy. Kiedy odbędą się decydujące fazy turnieju?

Mecze 1/8 finału będą rozgrywane od soboty 11 sierpnia do poniedziałku 13 września w Gdańsku i Ostrawie. Ćwierćfinały zostaną rozegrane we wtorek (14 września) i środę (15 września) w tych samych miastach. Później turniej przenosi się do Katowic. Oba półfinały zostaną rozegrane w sobotę 18 września, zaś finał i mecz o trzecie miejsce w niedzielę 19 września.

