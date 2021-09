- Ze strony Polskiego Związku Piłki Siatkowej nie ma woli przedłużenia umowy z trenerem Heynenem - mówi w najnowszym odcinku sportowej części "Studia Biznes" Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl. Co dalej? Na co stać Polaków na ME? I ile można zarobić podczas wrześniowego turnieju? Zapraszamy do oglądania!

