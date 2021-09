Kamery nagrały zachowanie Bartosza Kurka w czasie meczu. Tak zareagował na popis kolegów [WIDEO]

Kilka miesięcy temu internet podbijała akcja pod hasłem "Gang łysego", która odnosił się do jednego ze zdjęć Bartosza Kurka zrobionego w meczu z Włochami. Siatkarz ma bardzo bogatą mimikę twarzy, a najbardziej komiczne z jego zdjęć często są obiektem żartów i trafiają do sieci w formie memów. Teraz o Kurku znowu jest głośno za sprawą jego reakcji na ławce rezerwowych podczas wygranego 3:0 meczu polskich siatkarzy z Belgią.

Bartosz Kurek dał show na ławce rezerwowych. "Najlepszy cheerleader wśród atakujących świata"

Bartosz Kurek zawsze bardzo przeżywał mecze reprezentacji Polski bez względu na to, czy grał na parkiecie czy też pełnił tylko rolę rezerwowego. Dziennikarz TVP Sport Filip Czyszanowski umieścił na Twitterze wideo, na którym siatkarz mobilizuje swoich kolegów w trakcie meczu z Belgią na ME. Kurek nie tylko non stop gestykulował i komentował niektóre zagrania siatkarzy, ale również po raz kolejny stroił zabawne miny. "Bartosz Kurek. Najlepszy cheerleader wśród atakujących świata, najlepszy atakujący wśród wszystkich cheerleaderów globu" - napisał pod filmem dziennikarz TVP Sport.

Reprezentacja Vitala Heynena ostatni mecz grupowy na mistrzostwach Europy zagra w środę 8 września z Ukrainą. Początek o godz. 17:30. Relacja na żywo na portalu Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Jak wygląda sytuacja w tabeli przed ostatnim meczem Polski w grupie?

Aby zwyciężyć w swojej grupie i być najwyżej rozstawionym w 1/8 finału, reprezentacja Polski musi w środowe popołudnie wygrać ostatni mecz grupowy. W przypadku porażki Polaków 2:3 o pierwszym miejscu w grupie A będzie decydował bilans tzw. "małych punktów", gdyż zespół Vitala Heynena będzie miał dokładnie taką samą liczbę zwycięstw, punktów oraz setów zarówno wygranych, jak i przegranych na tym turnieju. Jeśli Polacy przegraliby z Ukrainą 1:3 lub 0:3, zwycięzcą grupy A zostanie reprezentacja Serbii.

