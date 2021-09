Niespodziewani zwycięzcy grupy C ME siatkarzy! Rosja obeszła się smakiem

Cztery zwycięstwa i jedna minimalna porażka z Rosją po tie-breaku - taki bilans dał reprezentacji Holandii zwycięstwo w grupie C siatkarskich mistrzostw Europy. We wtorek w Tampere Holendrzy rozegrali swoje ostatnie spotkanie fazy grupowej, w którym pokonali gospodarzy grupy - Finów 3:1.

REKLAMA

Zobacz wideo

W pierwszym secie doszło do zaciętej końcówki, w której przy stanie 22:23 to Holendrzy zdobyli trzy kolejne punkty i zwyciężając 25:23 wyszli na prowadzenie. W drugiej partii w połowie seta to gospodarze osiągnęli kilkupunktową przewagę, którą udało im się dowieźć do końca i wygrać do 21.

Trzeci set to jeszcze jedna niezwykle zacięta końcówka i jeszcze jedna, która padła łupem reprezentacji Holandii, która wygrała 27:25. I to mimo że Finowie prowadzili już 22:16 i 23:20! Fenomenalny finisz Holendrów (11:3) w trzeciej partii sprawił, że w czwartej większych emocji już nie było. Holandia wygrała pewnie 25:20, cały mecz 3:1 i mogła cieszyć się z wygrania grupy C.

Po raz kolejny ze znakomitej strony w barwach "Oranje" zaprezentował się ich lider - atakujący włoskiego Trentino Nimir Abdel-Aziz, który zdobył aż 34 punkty na niesamowitych 67 proc. skuteczności w ataku.

Rosja w końcu z awansem! Arcyciekawa sytuacja w grupie, która wyłoni rywala Polaków w 1/8 finału

Kto rywalem Polaków w fazie pucharowej?

Zwycięstwo reprezentacji Holandii w grupie C praktycznie oznacza, że ominie ona Polaków na drodze do półfinału mistrzostw Europy. Tylko jeśli reprezentacja Polski przegra środowy mecz z Ukrainą i zajmie drugie miejsce w grupie A, będzie mogła w ewentualnym ćwierćfinale zmierzyć się z Abdel-Azizem i spółką.

Za plecami Holendrów trwają jednak prawdziwe przetasowania. Po trzy zwycięstwa mają Turcy (9 punktów) i Rosjanie (8 pkt), a dwa Finowie (6 pkt). W środę Finlandia zagra z Turcją, a Rosja z najsłabszą w grupie C Macedonią Północną, co praktycznie oznacza, że wicemistrzowie olimpijscy wyjdą z drugiego lub trzeciego miejsca.

Zakładając zwycięstwo Polaków nad Ukrainą, niemal na pewno trafią oni na Finlandię (jeśli nie wygra z Turcją za trzy punkty) lub Turcję (przy wygranej Finów za trzy punkty). W ćwierćfinale z kolei potencjalnym rywalem drużyny Vitala Heynena będzie drugi zespół grupy C, a to rozstrzygnięcie również będzie w dużej mierze zależało od wyniku spotkania Finlandia - Turcja.

Serbowie zostali liderami naszej grupy i nie pozostawili Polakom wyboru. Tylko zwycięstwo

Mocna zagrywka Sport.pl - #StrojeZaAsy w siatkarskich mistrzostwach Europy

Za każdego asa serwisowego polskich siatkarzy w mistrzostwach Europy, redakcja Sport.pl ufunduje stroje meczowe młodym zawodniczkom i zawodnikom. W pierwszych czterech meczach zdobyli zagrywką 28 punktów, co oznacza ufundowanie 84 strojów!

Kolejne asy będziemy odliczać w internecie oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej na budynku Cepelii w Warszawie i Dworca Głównego w Katowicach - polskiej nieoficjalnej stolicy siatkówki, w której odbędzie się faza finałowa całej imprezy. Szczegóły akcji tutaj >>, a regulamin konkursu, w którym rozlosujemy stroje tutaj >>