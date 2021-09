Rosja w końcu z awansem! Arcyciekawa sytuacja w grupie, która wyłoni rywala Polaków w 1/8 finału

Powrót do poolimpijskiej rzeczywistości jest dla wicemistrzów z Tokio wyjątkowo trudny. Mimo że po igrzyskach w drużynie Tuomasa Sammelvuo brakuje jedynie Maksima Michajłowa, rozpoczęła ona mistrzostwa Europy od sensacyjnej porażki z Turcją 1:3, a następnie dopiero po tie-breaku pokonała Holandię 3:2.

Dopiero w trzecim spotkaniu Rosjanom udało się zwyciężyć za trzy punkty, pokonując Finów 3:1. Jednak nawet to nie dawało im jednak jeszcze pewnego awansu do 1/8 finału turnieju. Do tego potrzebowali oni jeszcze zwycięstwa nad Hiszpanią.

Rosja była zdecydowanym faworytem wtorkowego spotkania, ale znów nie potrafiła wygrać bez problemów. Po pierwszym wygranym secie do 20, w drugim nieoczekiwanie to zdecydowanie niżej notowani Hiszpanie zwyciężyli w identycznym stosunku. Kolejne partie to już jednak dominacja Rosjan, którzy wygrywali je do 16 i 17, triumfując w całym spotkaniu 3:1.

Skomplikowana sytuacja w grupie C. Kto rywalem Polaków?

Zwycięstwo Rosji za trzy punkty jeszcze bardziej skomplikowało sytuację w grupie C siatkarskich mistrzostw Europy. Aktualnie na szczycie tej grupy są trzy zespoły, które wygrały po trzy z czterech rozegranych meczów. Prowadzi Holandia z 10 punktami przed Turcją (9) i Rosją (8). Czwarta jest Finlandia, która ma na koncie dwa zwycięstwa i 6 punktów, ale dotąd rozegrała tylko trzy spotkania. W dwóch ostatnich gospodarze rozgrywanej w Tampere grupy C zagrają... z Holandią i Turcją i to właśnie te mecze zadecydują o końcowej kolejności na pierwszych czterech miejscach w tabeli.

Losy Finów, Turków, Holendrów i Rosjan, które są już pewne awansu do fazy pucharowje, muszą śledzić reprezentanci Polski, którzy w razie zwycięstwa w swojej grupie A w 1/8 finału zagrają właśnie z jednym z tych zespołów. Co więcej, jeden z tych zespołów może być ich rywalem także w ćwierćfinale. I w obu przypadkach nie można wykluczyć trafienia na Rosję, która nawet bez Maksima Michajłowa wydaje się mieć zdecydowanie największy, choć nie do końca odkryty na tym turnieju siatkarski potencjał.

Ostatnie mecze w grupie C:

Holandia - Finlandia (wtorek, 19:00)

Rosja - Macedonia Północna (środa, 16:00)

Finlandia - Turcja (środa, 19:00).

