Zmiana godziny meczu polskich siatkarzy! Znakomite informacje dla kibiców

Reprezentacja Polski w siatkówce ma przed sobą jeszcze dwa ostatnie mecze grupowe na mistrzostwach Europy. Podopieczni Vitala Heynena zmierzą się z Belgią i Ukrainą. Pierwsze z tych spotkań odbędzie się w poniedziałek 6 września o godzinie 20:30. Natomiast drugie spotkanie zaplanowano na 8 września, również na 20:30.

Europejska Federacja Siatkarska (CEV) poinformowała jednak, że termin meczu Polaków z Ukraińcami uległ zmianie. Spotkanie odbędzie się w środę, ale kilka godzin wcześniej. Polacy z Ukrainą zagrają o 17:30.

To bardzo dobra wiadomość dla polskich kibiców. Tego samego dnia bowiem na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się hit eliminacji do mistrzostw świata w Katarze. Reprezentacja Polski zmierzy się z Anglikami. To będzie bardzo istotny mecz w kontekście awansu na turniej. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45. Dzięki temu polscy kibice, którzy skończą oglądać mecz siatkarzy, będą mogli zdążyć także na mecz piłkarzy.

Polacy na najlepszej drodze do wygrania grupy

Mecz z Ukrainą będzie ostatnim spotkaniem grupowym siatkarzy na mistrzostwach Europy. Zanim jednak na drodze Polaków staną Ukraińcy, podopieczni Vitala Heynena zmierzą się z Belgią. Jak dotąd Belgowie dwukrotnie musieli uznać wyższość rywali - na początek zmagań na mistrzostwach Europy przegrali 1:3 z Serbią, po czym ulegli 2:3 w starciu z Portugalią. W ostatnią sobotę odnieśli swoje pierwsze zwycięstwo, pewnie pokonując 3:0 Grecję. Polacy natomiast są niepokonani i odprawili już z kwitkiem Portugalię, Serbię i Grecję. Polscy siatkarze pewnie zmierzają po zwycięstwo w swojej grupie.

