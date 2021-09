Jest kandydat do zastąpienia Jacka Nawrockiego! Dobrze znany w Polsce

Polskie siatkarki odpadły w ćwierćfinale mistrzostw Europy. Niedawno zakończony turniej prawdopodobnie będzie ostatnim, w którym zespół był prowadzony przez Jacka Nawrockiego. Już teraz w mediach pojawiają się pogłoski dotyczące tego, kto mógłby go zastąpić.

REKLAMA

Zobacz wideo Wilfredo Leon miał odpocząć, a musiał pomóc kadrze. "Leo, idź na zmianę i proszę grać"

Kto za Nawrockiego w reprezentacji Polski? Jest jeden kandydat

Nawrocki prowadził reprezentację Polski od 2015 roku. Jego największym sukcesem był awans na igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro. W ostatnich latach Polki nie poczyniły jednak progresu i główne imprezy kończyły poza strefą medalową. Na razie nie jest przesądzone, czy Nawrocki na pewno odejdzie z kadry, ale wiele wskazuje na to, że może zostać trenerem Grupy Azoty Chemik Police. W takiej sytuacji Nawrocki będzie zmuszony zrezygnować z pracy z kadrą, gdyż PZPS nie chce, aby łączył on pracę z kadrą w klubie.

Jacek Nawrocki odchodzi! To koniec kadry siatkarek, jaką znamy!

Takie głosy wzmogły plotki na temat tego, kto mógłby zostać nowym selekcjonerem polskiej kadry. Według serwisu voleyballmagazin.com Nawrocki mógłby zostać zastąpiony przez Turka Ferhata Akbasa. 35-latek od wielu lat z powodzeniem prowadzi różne kluby, ma także doświadczenie z pracą w reprezentacji Turcji, a także pracował w Polsce. W latach 2019-2021 był trenerem Grupy Azoty Chemik Police. Z klubem wywalczył dwa mistrzostwa Polski, dwa Puchary Polski i Superpuchar. Obecnie jest szkoleniowcem tureckiego Eczacibasi VitrA Stambuł.

Wstrząs w trakcie meczu. Mikrofon wszystko wyłapał. Wściekły Nawrocki: Ku***, z drżącą ręką

W kontekście wyboru nowego selekcjonera reprezentacji Polski istotne będą wybory prezesa PZPS. Dojdzie do nich jesienią tego roku. To po nich poznamy decyzje dotyczące pracy z kadry kobiet.

Mocna zagrywka Sport.pl - #StrojeZaAsy w siatkarskich mistrzostwach Europy

Za każdego asa serwisowego polskich siatkarzy w mistrzostwach Europy, redakcja Sport.pl ufunduje stroje meczowe młodym zawodniczkom i zawodnikom. Do tej pory w fazie grupowej Polacy zaserwowali 17 asów, co oznacza 51 zakupionych strojów. Teraz, przeciwko Grecji doszło do tego pięć kolejnych asów, czyli kolejnych 15 strojów.

Kolejne asy będziemy odliczać w internecie oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej na budynku Cepelii w Warszawie i Dworca Głównego w Katowicach - polskiej nieoficjalnej stolicy siatkówki, w której odbędzie się faza finałowa całej imprezy. Szczegóły akcji znajdziecie tutaj, a regulamin konkursu wyłaniającego nagrodzone kluby pod tym linkiem.