Sensacja była o krok! Grecy reagują na wygranego seta w meczu z Polską

"Mecz polskich siatkarzy odbywał się dokładnie wtedy, co reprezentacji Polski piłkarzy. I jeśli Grecja miała być dla kadry Heynena tym, co San Marino dla drużyny Paulo Sousy, to nie wyszło. Vital Heynen wystawił zmienników, a ci grą nie zachwycili. Mógł to być po prostu męczący spacerek, a wyszedł koszmarek z drugim w tym turnieju setem przegranym ze słabeuszem. Dobrze, że nie było ich więcej i Polacy nie stracili punktów po wygranej 3:1 (25:15, 25:22, 20:25, 26:24)." - tak podsumował mecz Jakub Balcerski, dziennikarz Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo

Show MVPeusza Bieńka! Bronił nawet nogą. Tylko jeden Polak jeszcze trzymał poziom [OCENY]

Media po wygranej polskich siatkarzy z Grecją na ME. "Omal nie zakończyło się porażką"

Przed rozpoczęciem spotkania wydawało się, że Polska gładko wygra 3:0 z ostatnim zespołem w tabeli. Stało się jednak zupełnie inaczej, bo Grecy napędzili biało-czerwonym strachu i byli bardzo blisko doprowadzenia do tie-breaka. "Po niespodziewanie trudnym meczu Polska pokonała Grecję 3:1 w Krakowie i wciąż jest na dobrej drodze do wygrania grupy A. Vital Heynen postanowił sprawdzić formę niektórych swoich rezerwowych i omal nie zakończyło się to porażką. Widząc, że mecz może potoczyć się w nieoczekiwanym kierunku, belgijski trener posłał na parkiet Leona, Kurka i Drzyzgę. Znakomity pokaz gry dał jednak Piotr Nowakowski. Zdobył aż dziewięciu punktów blokiem i był najskuteczniejszym siatkarzem Polski z 20 punktami" - podkreśla portal World of Volley".

"Choć Grecja dzielnie walczyła, przegrała z Polską w grupie A na rozgrywanych w Krakowie mistrzostwach Europy. Po porażce w pierwszym secie nasza drużyna poprawiła się i w trzeciej partii wygrała dzięki Nikosowi Zoupaniemu, który zdobył 10 punktów" - zwraca uwagę portal "Zougla".

"Reprezentacja Grecji "popatrzyła głęboko w oczy swojemu wielkiemu rywalowi. [...] Blok Petreasa wyprowadził Grecję na prowadzenie w czwartej partii 20:19, ale później Śliwka dał Polakom jednopunktowe prowadzenie 21:20. Następnie biało-czerwoni odskoczyli na dwa punkty (23:21), ale ponownie Grecja doprowadziła do stanu 23:23. [...] Mecz zakończył atakiem Wilfredo Leon po wygraniu seta 26:24.

"Reprezentacja Grecji poniosła trzecią z rzędu porażkę na ME, tym razem z gospodarzem - Polską (1:3), ale walczyła i zrobiła dobre wrażenie. Świetnemu występowi reprezentacji przeciwko mistrzom świata nie towarzyszyły żniwa punktowe, ale pozostała satysfakcja" - dodaje grecki portal portal sport-fm.gr.

W kolejnym spotkaniu Grecja zagra z Serbią (7 września o 17:30), a Polska zmierzy się z Belgią (6 września o godz. 20:30).

Polska wreszcie liderem! Tak wygląda sytuacja w tabeli po meczu z Grecją

Mocna zagrywka Sport.pl - #StrojeZaAsy w siatkarskich mistrzostwach Europy

Za każdego asa serwisowego polskich siatkarzy w mistrzostwach Europy, redakcja Sport.pl ufunduje stroje meczowe młodym zawodniczkom i zawodnikom. Do tej pory w fazie grupowej Polacy zaserwowali 17 asów, co oznacza 51 zakupionych strojów. Teraz, przeciwko Grecji doszło do tego pięć kolejnych asów, czyli kolejnych 15 strojów.

Kolejne asy będziemy odliczać w internecie oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej na budynku Cepelii w Warszawie i Dworca Głównego w Katowicach - polskiej nieoficjalnej stolicy siatkówki, w której odbędzie się faza finałowa całej imprezy. Szczegóły akcji znajdziecie tutaj, a regulamin konkursu wyłaniającego nagrodzone kluby pod tym linkiem.