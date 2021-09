Show MVPeusza Bieńka! Bronił nawet nogą. Tylko jeden Polak jeszcze trzymał poziom [OCENY]

Polskich siatkarzy po wygranej 3:1 (25:15, 25:22, 20:25, 26:24) z Grecją oceniamy w skali szkolnej 1-6.

Łukasz Kaczmarek - 3

Dobry na zagrywce w pierwszym secie, ale potem znikał w kluczowych momentach. Pojawiła się niemoc i choć skuteczność ataku zachował na poziomie 56 procent, to przez jego słabszą grę Heynen wprowadził na boisko Bartosza Kurka, który w tym meczu miał być raczej oszczędzany.

Grzegorz Łomacz - 2

Słabiutki mecz rezerwowego rozgrywającego. Symbolem jego występu będzie chyba fatalnie dograna piłka do Wilfredo Leona, gdy niewiele brakowało, a wpadłby twarzą w antenkę. Nie udowodnił, że tworzy dobrą alternatywę dla Fabiana Drzyzgi na kolejne mecze.

Kamil Semeniuk - 2

Głową pozostał chyba jeszcze w bardzo udanym dla niego meczu przeciwko Serbii. Z Grecją brakowało mu dobrej zagrywki, nie dawał też dużo w przyjęciu. W całym meczu skończył tylko cztery ataki. Potrafił błysnąć, ale już dłuższego fragmentu dobrej, konsekwentnej gry nie dało się zaobserwować.

Aleksander Śliwka - 3

Wyprowadził kadrę w końcówce meczu, więc miał to, czego nie dawał Kaczmarek - pewność w kluczowych chwilach. Za czwartego seta trzeba go docenić. Wcześniej grał nierówno - przyjęcie zachował na poziomie 43, a ataku na 37 procentach, ale momentami dawał pewność w przyjęciu i kończył ważne akcje. W niedzielę lepszy niż Semeniuk.

Piotr Nowakowski - 5

Nękał Greków atakami - po trzech setach miał w nich skuteczność i cztery zdobyte punkty. Dołożył do tego aż dziewięć bloków i nietrudno było wskazać go jako kluczową postać Polaków w tym spotkaniu obok Mateusza Bieńka. Wciąż brakuje mu tylko nieco agresywniejszego serwisu.

Paweł Zatorski - 3

Nie najlepszy mecz Zatorskiego. Trzymał przyjęcie na niezłym, choć wciąż nie tak wysokim poziomie, którego można by od niego oczekiwać, jako od jednego z najlepszych libero na świecie - 68 procent pozytywnego i 46 procent perfekcyjnego przyjęcia to wręcz dość słaby wynik. Brakowało mu pewności w obronie.

Mateusz Bieniek - 5+

MVPeusz - tak często nazywa go dziennikarz Sport.pl, Łukasz Jachimiak. Dziś pasuje idealnie. 10 punktów - sześć na sześć w ataku, do tego jeden blok i trzy asy zdobyte w serii jeden po drugim. Świetnie bronił, w pewnym momencie nawet nogą.

Damian Wojtaszek - 3

Nieco lepiej w obronie niż Zatorski, podobnie jak w meczu przeciwko Serbom. Ale brakowało mu takiego błysku w kluczowych momentach, jakim ciągnął grę drużyny w defensywie w niedzielę.

Bartosz Kurek i Fabian Drzyzga - 2

Weszli na podwójną zmianę z konieczności. Kurek skończył tylko dwa z dziewięciu ataków. Pracował sporo na siatce, ale jego wejście jako lidera nie dało ani świeżości, ani pewności zespołowi. Podobnie z Drzyzgą. Grał jednak nieco lepiej niż Łomacz.

Tomasz Fornal - brak oceny

Grał za krótko, żeby ocenić.

Michał Kubiak - brak oceny

Nie zagrał.

Jakub Kochanowski - 4+

Grał krótko, ale nie skończył tylko jednego z czterech swoich ataków. Pewnie mógł dołożyć do tego coś w bloku lub na zagrywce, ale nie miał na to wiele czasu.

