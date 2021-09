Polska wreszcie liderem! Tak wygląda sytuacja w tabeli po meczu z Grecją

Polscy siatkarze udanie rozpoczęli tegoroczną edycję mistrzostw Europy. W pierwszym grupowym starciu mierzyli się z reprezentacją Portugalii, z którą jeszcze nigdy nie przegrali. Tak też było tym razem, a mecz zakończył się wynikiem 3:1 (25:16, 22:25, 25:16, 25:19). W starciu z Serbami nasi siatkarze potrzebowali pięciu setów. Polacy wygrali 3:2 (25:21, 23:25, 20:25, 25:20, 16:14), ale to nie udało jej się awansować na pierwsze miejsce w tabeli. Sytuacja wygląda inaczej po trzeciej kolejce fazy grupowej.

REKLAMA

Zobacz wideo

Reprezentacja Polski objęła prowadzenie w grupie A! Pewne zwycięstwo z Grekami

Reprezentacja Polski bez większych trudności poradziła sobie z Grekami, którzy nie mogą zaliczyć fazy grupowej do udanych. Wcześniej Grecy przegrali z Belgami 0:3 oraz z Ukrainą 2:3. Równie sprawnie poradzili sobie siatkarze Vitala Heynena. Pierwsza partia zakończyła się wynikiem 25:15, druga 25:22, a w trzeciej doszło do zaskoczenia. Grecy odrobili straty i pokonali naszych siatkarzy 20:25. W czwartym secie gra toczyła się do samego końca, ale to Polacy mieli więcej szczęścia - 26:24.

Wielkie oszustwo w meczu Polska - Serbia. Jest dowód! Heynen aż kipiał ze złości

Dodajmy, że w niedzielę rywalizowały również inne drużyny grupy A. Wcześniej Portugalia przegrała z Ukrainą 2:3 (18:25, 23:25, 25:21, 26:24, 11:15). Dzięki tej wygranej Ukraińcy wskoczyli na 3. miejsce w tabeli. Ostatnią drużyną, która znajduje się w czwórce gwarantującej awans do fazy pucharowej jest Belgia.

Tabela grupy A po sobotnich meczach ME w siatkówce:

Polska - 3 mecze - 3 zwycięstwa - 8 punktów - sety 9:4 Serbia - 3 mecze - 2 zwycięstwa i 1 przegrana - 7 punktów - sety 8:4 Ukraina - 3 mecze - 2 zwycięstwa i 1 przegrana - 4 punkty - sety 6:7 Belgia - 3 mecze - 1 zwycięstwo i 2 przegrane - 4 punkty - sety 6:6 Portugalia - 3 mecze - 1 zwycięstwo i 2 przegrana - 3 punkty - sety 6:8 Grecja - 3 mecze - 3 przegrane - 1 punkt - sety 3:9

O włos od wielkiej sensacji! Czesi mieli już nawet piłkę meczową

Terminarz "polskiej grupy":

6 września, godz. 17:30: Portugalia - Serbia

6 września, godz. 20:30: Polska - Belgia

7 września, godz. 17:30: Serbia - Grecja

7 września, godz. 20:30: Ukraina - Belgia

8 września, godz. 17:30: Polska - Ukraina

8 września, godz. 20:30: Grecja - Portugalia

Mocna zagrywka Sport.pl - #StrojeZaAsy w siatkarskich mistrzostwach Europy

Za każdego asa serwisowego polskich siatkarzy w mistrzostwach Europy, redakcja Sport.pl ufunduje stroje meczowe młodym zawodniczkom i zawodnikom. W pierwszym meczu z Portugalią zagrywką zdobyli osiem punktów, co oznacza ufundowanie 24 strojów. Kolejne asy będziemy odliczać w internecie oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej na budynku Cepelii w Warszawie i Dworca Głównego w Katowicach - polskiej nieoficjalnej stolicy siatkówki, w której odbędzie się faza finałowa całej imprezy. Regulamin konkursu wyłaniającego nagrodzone kluby tutaj >>. Szczegóły akcji tutaj >>