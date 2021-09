Wielkie oszustwo w meczu Polska - Serbia. Jest dowód! Heynen aż kipiał ze złości

Obie drużyny do meczu "na szczycie" przystępowały niepokonane. Serbowie wygrali dwa pierwsze mecze z Belgią (3:1) i Ukrainą (3:0). Polacy z kolei rozegrali tylko jedno spotkanie z Portugalią, w którym zwyciężyli 3:1. Vital Heynen nie ukrywał, że w starciu z aktualnymi mistrzami Europy spodziewał się wyrównanego, pięciosetowego spotkania. Jak się okazało, doświadczony Belg w swoich przewidywaniach się nie pomylił. Aczkolwiek gdyby nie sędziowie, to może jednak to tie-breaka by nie doszło.

Sytuacja w tabeli po meczu z Serbią. Polska wygrała, ale nie jest liderem grupy

Oszustwo w meczu Polski z Serbią. Wszystko żeby udowodnić błąd Leona

O co chodzi? Konkretnie to o sytuację do której doszło pod koniec drugiego seta. Na tablicy wyników w setach było 1:0 dla Polski, a w drugiej partii Serbowie prowadzili 22:21. Wtedy zaatakował Alaksandar Atanasijević, a do bloku skoczyli Wilfredo Leon i Piotr Nowakowski. Sędziowie przyznali punkt Serbom dopatrując się dotknięcia siatki przez Leona. Co ciekawe, sędzia uznał, że Leon siatki dotknął stopą. Vital Heynen się wściekł i przez dobre kilka minut głośno domagał się challenge'u. A kiedy się go doczekał, absurd sięgnął zenitu.

Powtórkę pokazano z takiej kamery, że wydawało się, że stopa Leona rzeczywiście jest niebezpiecznie blisko dolnej taśmy. To było tylko złudzenie spowodowane niekorzystną perspektywą. W rzeczywistości Leon po wyskoku miał dolną taśmę mniej więcej na wysokości kolan. Wszystko doskonale obrazują zrzuty ekranu opublikowane na Twitterze przez dziennikarza volleycountry.com, Artura Skrzypczyńskiego. "Cóż, najwyraźniej Wilfredo nie ma piszczeli i strzałek, a jego stopa zawieszona jest w stawie kolanowym" – skomentował.

Akcja była o tyle istotna, że dzięki niej Serbowie wyszli na prowadzenie 23:21 i nie oddali go już do końca seta. Zrobiło się więc 1:1, a następną partię znowu wygrali Serbowie i Polacy nie mili już miejsca na błąd. Na szczęście doprowadzili oni do tie-breaka, a w nim okazali się lepsi i wygrali najtrudniejszy mecz w fazie grupowej 3:2.

I nagle Heynen oszalał! Jedna zmiana odmieniła grę Polaków. Trener długo się przed nią wzbraniał

W niedzielę Polacy zmierzą się z Grecją. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

