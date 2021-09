"Takiego pytania nie lubię". Heynen wypalił do dziennikarki. I ocenił mecz z Serbią

W sobotę w Krakowie nasi siatkarze wygrali z Serbią 3:2 w swoim drugim meczu mistrzostw Europy. Polacy bardzo dobrze zaczęli, ale później przegrywali w setach 1:2 i musieli mocno walczyć, żeby doprowadzić do tie-breaka.

Na pytanie jednej z dziennikarek o to, jak niewiele brakowało, by nasza kadra przegrała, Heynen zareagował dość mocno. - "Takiego pytania nie lubię" - zaprotestował. - Wyszliśmy z bardzo trudnej sytuacji i to się liczy. Po igrzyskach zwycięstwo po takiej walce ma szczególnie duże znaczenie" - wytłumaczył.

"Poza Polską nie wygralibyśmy tego meczu"

Trener podkreśla, że wygrać z Serbami bardzo pomogli świetni kibice. Meczowy protokół mówi, że na trybunach zasiadło aż 12 707 widzów. - Gdybyśmy grali poza Polską, to nie wygralibyśmy tego meczu. Kibice i waleczność moich zawodników: to zaważyło - przekonuje Heynen.

Belg przyznaje, że do waleczności w decydującym momencie coś ważnego dodali zmiennicy. Chodzi o jakość.

Michał Kubiak jeszcze nie ma energii

Szczególnie dobrze wyglądał Kamil Semeniuk, który w decydującej fazie czwartego seta wszedł za Michała Kubiaka. - Michał wraca po kontuzji i było widać, że nie ma energii na tak długie granie. Jestem zadowolony z gry zmienników. W czwartym secie zrobiliśmy potrójną zmianę, od razu Grzegorz Łomacz zagrał perfekcyjną piłkę do Semeniuka i to na pewno pomogło - analizuje Heynen.

Wcześniej przegraliśmy wszystkie tie-breaki

Według trenera polskiej kadry, teraz pomoże jej wygranie bardzo trudnego meczu po tie-breaku. - Pierwszy raz w tym sezonie wygraliśmy tie-breaka [wcześniej przegraliśmy je z Francją w Lidze Narodów, z Iranem na igrzyskach w Tokio i znów z Francją, w olimpijskim ćwierćfinale]. To zwycięstwo wpłynie na nasze samopoczucie i na atmosferę. Jak czulibyśmy się, gdybyśmy przegrali przed 12 tysiącami wspaniałych kibiców? - pyta Heynen. - W kolejnych dniach atmosfera byłaby inna - sam odpowiada.

