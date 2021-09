Heynen to przewidział! Polacy pokonali Serbię po tie-breaku!

Obie drużyny do meczu "na szczycie" przystępowały niepokonane. Serbowie wygrali dwa pierwsze mecze z Belgią (3:1) i Ukrainą (3:0). Polacy z kolei rozegrali tylko jedno spotkanie z Portugalią, w którym zwyciężyli 3:1. Vital Heynen nie ukrywał, że w starciu z aktualnymi mistrzami Europy spodziewał się wyrównanego, pięciosetowego spotkania. Jak się okazało, doświadczony Belg w swoich przewidywaniach się nie pomylił.

REKLAMA

Zobacz wideo Śliwka: Chcemy grać z uśmiechem na twarzy i zapewnić emocje kibicom

Od pierwszej piłki mecz rozgrywany w Krakowie był bardzo zacięty. W pierwszym secie, przy stanie 11:10 dla Polski, Wilfredo Leon posłał asa serwisowego i od tego momentu Polacy osiągnęli prowadzenie, którego już nie oddali do samego końca. I to mimo że ich prowadzenie Biało-Czerwonych oscylowało wokół dwóch-trzech punktów. To jednak wystarczyło. Po autowym ataku Atanasijevicia Polacy zwyciężyli 25:21.

W drugiej partii do stanu 14:14 trwała niezwykle wyrównana walka z obu stron. Później dwa punkty z rzędu zdobyli Polacy, ale odpowiedź Serbów była niezwykle efektowna. Przy zagrywce Srecko Lisinaca wygrali oni aż pięć kolejnych akcji i z 16:14 zrobiło się 16:19. Tych strat obronić się nie udało. Kluczowa akcja miała miejsce przy stanie 21:22, gdy wprawdzie w aut zaatakował Atanasijević, ale challenge wykazał minimalne dotknięcie siatki przez polski blok. Ostatecznie, po efektownym ataku Urosa Kovacevicia, Serbowie wygrali do 23 i doprowadzili do remisu.

Wielka sensacja w mistrzostwach Europy! Faworyci przegrali swój pierwszy mecz

Mistrzowie Europy szli za ciosem. W trzecim secie od stanu 5:5 wygrali aż 7 z 8 kolejnych piłek i objęli aż sześciopunktowe prowadzenie 12:6. Vital Heynen nie zmieniał, ale wziął czas, a po nim Polacy od razu zabrali się za odrabianie strat. Szybciutko przewaga Serbów zmalała do jednego punktu (13:14), a niedługo później Kurek dobrym atakiem dał remis po 17. Cóż jednak z tego, skoro po tej akcji gra Biało-Czerwonych znów totalnie się posypała. Rywale zdobyli pięć punktów z rzędu i tej przewagi już nie zmarnowali, wygrywając całą partię 25:20.

Polacy musieli bronić się przed porażką i udało im się doprowadzić do tie-breaka. Wszystko za sprawą znakomitej końcówki. Od remisu po 18 Biało-Czerwoni pozwolili rywalom na zdobycie już tylko dwóch punktów w czwartym secie. Kluczem do zwycięstwa były trzy punktowe bloki - dwa na Kovaceviciu i jeden na Atanasijeviciu, a także świetne wejście Kamila Semeniuka, który skończył trzy ataki ze stuprocentową skutecznością. Polscy siatkarze wygrali tę partię do 20.

Polski siatkarz zdobył prestiżową nagrodę! Nie było żadnych wątpliwości

Decydującego seta Polacy rozpoczęli świetnie, od kolejnych bloków. Zatrzymanie Podrascanina i Kovacevicia dało Polakom prowadzenie 4:1. Przez długi czas zawodnicy Vitala Heynena byli w stanie grać punkt za punkt ze swoim przeciwnikiem, ale krótki przestój Biało-Czerwonych sprawił, że rywale ze stanu 8:11 doprowadzili do remisu po 12. Zacięta końcówka grana na przewagi padła łupem reprezentacji Polski! Dwa ostatnie, decydujące punkty zdobył Mateusz Bieniek, który najpierw zablokował Atanasijevicia, a następnie pewnym atakiem wykończył kontratak, przesądzając o wygranej Polaków 16:14 i 3:2 w całym meczu.

W ten sposób polscy siatkarze są już jedyną niepokonaną drużyną w grupie A, ale na razie mają o dwa punkty mniej od prowadzącej Serbii. Kolejny mecz reprezentacja Polski rozegra już w niedzielę, gdy o 20:30 zmierzy się z Grecją.

Mocna zagrywka Sport.pl - #StrojeZaAsy w siatkarskich mistrzostwach Europy

Za każdego asa serwisowego polskich siatkarzy w mistrzostwach Europy, redakcja Sport.pl ufunduje stroje meczowe młodym zawodniczkom i zawodnikom. W pierwszym meczu z Portugalią zagrywką zdobyli osiem punktów, co oznacza ufundowanie 24 strojów. Przeciwko Serbii Biało-Czerwoni zaserwowali kolejnych dziewięć asów, co daje dodatkowe 27 strojów!

Kolejne asy będziemy odliczać w internecie oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej na budynku Cepelii w Warszawie i Dworca Głównego w Katowicach - polskiej nieoficjalnej stolicy siatkówki, w której odbędzie się faza finałowa całej imprezy. Szczegóły akcji znajdziecie tutaj, a jej regulamin pod tym linkiem.