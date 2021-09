Kluczowy mecz Polaków w fazie grupowej. Heynen przewiduje tie-break. "Dodatkowa presja"

Serbia to przeciwnik must-have dla Polaków w domowych turniejach. Do tej pory grali z nimi w 2014 i 2017 roku na Stadionie Narodowym - raz wysoko wygrali i wprawili Warszawę w euforię, a potem boleśnie przegrali i zaczęli jeden z najgorszych siatkarskich turniejów dla kadry w ostatnich latach. Teraz mecz w Krakowie wyjaśni, kto będzie miał lepszy bilans tych spotkań, ale wydaje się, że kadra Vitala Heynena może mieć spory problem.

Siedem lat temu na Narodowym Polacy zaczęli marsz po złoto laniem dla Serbów. "Niesamowite wrażenie. To morze ludzi"

- 2014 rok? Pamiętam stadion i to uczucie, kiedy weszliśmy na boisko. Ale prawdę mówiąc, czuliśmy się dobrze z tłumem kibiców. Wtedy Polacy byli po prostu w świetnej formie i dlatego przegraliśmy. Na stadionie też gra się nieco inaczej, niż w hali. Jest wiatr, zupełnie inne czucie, więc musieliśmy się do tego przyzwyczaić - mówi nam Aleksandar Atanasijević.

Serbowie wyglądali na przestraszonych i zgaszonych, a Polacy byli gigantami. Wygrali 3:0, rozpoczynając marsz po mistrzostwo świata. - To było niesamowite przeżycie, wydarzenie bez precedensu, bo 65 tysięcy ludzi na stadionie oglądało siatkówkę! Z naszej perspektywy obiekt aż przytłaczał swoim ogromem i chyba przytłoczył Serbów, którzy wtedy przegrali z nami 0:3. Było nam łatwiej na boisku, a wszystko obok było niezwykłe - hymn a capella, to morze ludzi. Nie zapomnę tego do końca życia - opisywał swoje tego wrażenia z tego spotkania dla Sport.pl Marcin Możdżonek po losowaniu grup ME siatkarzy.

Mecz z 2017 do wymazania z pamięci. Grbić: To był nasz genialny dzień

Mówił wtedy także, że chciałby zapomnieć o tym, co wydarzyło się w tym samym miejscu trzy lata później. - Wtedy też były trzy sety, ale dla Serbów - przyznał smutno Możdżonek i o tym meczu nie chciał długo rozmawiać. O wiele lepsze wspomnienia ma Nikola Grbić, były trener ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, który wówczas prowadził Serbów. - To był nasz genialny dzień. Może wcześniej zawodnicy czuli się źle z graniem na stadionie i tyloma kibicami na trybunach, ale cztery lata temu na Narodowym byliśmy w takim gazie, że nie musieliśmy się tym przejmować. Zagraliśmy świetnie i to był absolutnie jeden z najlepszych meczów tego zespołu - ocenia Serb.

- Komu teraz będę kibicował? Muszę być za Serbią, ale Polska ma u mnie wyjątkowe miejsce w sercu. Polacy są po Tokio i na pewno w niełatwej sytuacji, a Serbia przygotowywała się do tych mistrzostw jako głównej imprezy sezonu. Są głodni, ale zwycięstwo da Polakom sporo pewności - dodaje Grbić.

Trener Serbów porównuje Leona do Kevina Costnera. "Skopał nam tyłki"

Ostatni mecz pomiędzy Polską a Serbią to rekord świata w liczbie asów w jednym meczu dla Wilfredo Leona, który niedawno wspominaliśmy. - Leon miał wtedy swój idealny dzień. Był jak Kevin Costner, który z filmu "Doskonały świat". Jego zagrywki wyglądały, jakby urządził sobie seans przed wyjściem na boisko - opisuje dla Sport.pl Slobodan Kovac, obecny trener Serbów. - Prawie każda zagrywka wyglądała idealnie. Wydaje mi się, że tam padło więcej rekordów niż tylko ten z trzynastoma asami w jednym meczu. Tyle zagrywek około 130 kilometrów na godzinę w jednym momencie to rzadki widok. Ma też swoją wyjątkową technikę, takie zabranie się z piłką i odkręcenie jej przy podrzucie. To robi różnicę w trakcie spotkania - twierdzi.

- Kiedy idzie na zagrywkę, już zawsze będziesz się zastanawiał, czy za chwilę nie będzie miał w dorobku kolejnego asa. Nie ma wielu rzeczy, które możesz zrobić w takiej sytuacji. Dla nas to był fatalny moment, bo mieliśmy też kilka bardzo pechowych kontuzji i wszystko się nawarstwiło. Leon po prostu skopał nam tyłki - śmieje się, wspominając to spotkanie Kovac.

"Polska jest w bardzo trudnej sytuacji"

Teraz to Serbowie będą chcieli skopać tyłki Polakom. - Serbia to przeciwnik o wiele lepiej przygotowany do tego turnieju, bo to ich impreza docelowa. Oni będą wywierać o wiele większą presję, spodziewamy się, że będą chcieli zdominować grę i wygrać zdecydowanie. Chcą zademonstrować siłę już na początku tego turnieju. To ułatwiłoby im sytuację w kolejnych meczach, bo rywale zawsze czują wtedy respekt przed takimi przeciwnikami - mówił po meczu z Portugalią Bartosz Kurek, ostrzegając przed kolejnym rywalem.

Serbowie są liderem grupy A z dwoma zwycięstwami, sześcioma punktami w dorobku i prowadzeniem przed kadrą Vitala Heynena. - Jestem zadowolony, bo pierwsze mecze za każdym razem są dość trudne. Słabsze zespoły zawsze mają w nich coś do udowodnienia i łatwiej im ukłuć najlepszych. A my z Belgią i Ukrainą zagraliśmy dobrze, nie straciliśmy punktów i jesteśmy gotowi na ważny mecz przeciwko Polsce - ocenił Kovac. Jego rywal, Vital Heynen, na mecz z Serbią przewiduje pięć setów. - Będzie dużo walki - zapowiada za to szkoleniowiec Serbów.

- Polska jest w bardzo trudnej sytuacji. Ich problem to ogromna jakość, którą mają w całym zespole. Cały świat przed igrzyskami olimpijskimi mówił o nich: z Leonem muszą być numerem jeden. Okazało się, że to małe złudzenie i nie udało im się osiągnąć sukcesu. Teraz grają w domowych mistrzostwach Europy i pewnie chcą dokonać czegoś więcej. A Polska to kraj siatkówki, gdzie pewnie macie tysiące trenerów oglądających mecze przed telewizorami, prawda? - śmieje się Kovac. - To może nałożyć na nich dodatkową presję, a przecież już mają własne problemy po Tokio - dodaje szkoleniowiec. Spotkanie może być kluczowe dla kwestii tego, kto zajmie pierwsze miejsce w grupie A i zapewni sobie teoretycznie lepszą drabinkę w 1/8 finału i ćwierćfinale. Początek meczu o godzinie 20:30 w sobotę 4, września. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

