Kluczowy mecz fazy grupowej! Gdzie i kiedy oglądać mecz Polska - Serbia? [TRANSMISJA]

Choć polscy siatkarze w starciu z Portugalią byli wyraźnymi faworytami, przeciwnicy byli w stanie napsuć im nieco krwi. Po pewnym zwycięstwie do 16 w pierwszym secie, drugi set padł łupem rywali, którzy zwyciężyli go do 22. Dwa kolejne sety były już popisem w wykonaniu zespołu Vitala Heynena, który pozwolił Portugalczykom na zdobycie odpowiednio 16 i 19 punktów.

Polska-Serbia. Forma obu drużyn

Po pierwszej kolejce meczów w grupie A na mistrzostwach Europy biało-czerwoni zajmowali pierwsze miejsce. Taką samą liczbę punktów mieli jednak Serbowie. O prowadzeniu zadecydowało zatem jednak ratio małych punktów, które Polacy mieli lepsi.

Serbia jak dotąd rozegrała dwa mecze na tegorocznych mistrzostwach Europy. W pierwszym spotkaniu bez większych problemów poradzili sobie z Belgami, wygrywając 3:1 (25:13, 25:18, 21:25, 25:20). Dzień później nieco bardziej musieli męczyć się z Ukrainą, zwłaszcza w pierwszym i drugim secie, ale ostatecznie wygrali pokonali 3:0 (27:25, 26:24, 25:21).

Polska-Serbia. Gdzie i o której godzinie oglądać?

W 2021 roku Polacy już raz mierzyli się z Serbią. Pod koniec maja w ramach Ligi Narodów podopieczni Vitala Heynena wygrali 3:1 (26:24, 25:19, 21:25, 25:15). Po raz ostatni Serbowie okazali się lepsi w Lidze Narodów w 2018 roku, wygrywając wówczas 3:0 (25:23, 25:23, 25:23).

Drugie grupowe spotkanie podczas siatkarskich mistrzostw Europy pomiędzy Polską i Serbią rozpocznie się w sobotę 4 września o godzinie 20:30. Transmisję z tego starcia będą pokazywać stacje TVP 2 i Polsat Sport. Relacje na żywo z mistrzostw na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.