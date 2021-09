Polska gra najważniejszy mecz grupy na ME! Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM]

Reprezentacja Polski siatkarzy rozpoczęła mistrzostwa Europy od wygranej 3:1 nad Portugalią. Biało-czerwoni dobrze rozpoczęli spotkanie, natomiast w drugim secie lepsi okazali się Portugalczycy. Pozostałe sety to już kontrola ze strony kadry prowadzonej przez Vitala Heynena. O ile wynik dla polskiej kadry się zgadzał, to gra nie była najlepsza. Były problemy m.in z dokładnością przyjęcia czy wykorzystywaniem swoich szans, o czym na łamach Sport.pl pisał Jakub Balcerski.

ME siatkarzy. Przed Polską najtrudniejszy rywal w grupie. Bartosz Kurek ostrzega

Reprezentacja Polski w drugiej kolejce fazy grupowej zmierzy się z Serbią. Kadra pochodząca z Bałkanów wygrała w pierwszym meczu z Belgią (3:1) i prowadzi w tabeli ze względu na większą liczbę małych punktów. Vitalowi Heynenowi udało się poprawnie wytypować mecz z Portugalią, więc selekcjoner poszedł za ciosem i stwierdził, ze w starciu z Serbią będzie pięć setów. "Będzie 3:2, ale dla kogo to już zależy od tego, kto będzie na której stronie boiska i tak dalej, wiecie" - mówił Belg.

Przed spotkaniem z Serbami ostrzegał Bartosz Kurek. Zdaniem atakującego to właśnie rywal biało-czerwonych będzie wywierał dużo większą presję. "Spodziewamy się, że będą chcieli zdominować grę i wygrać zdecydowanie, zademonstrować siłę już na początku tego turnieju. To ułatwiłoby im sytuację w kolejnych meczach, bo rywale zawsze czują wtedy respekt przed takimi przeciwnikami. To będzie dobry test sprawdzający, na co nas w tym momencie stać" - przyznał Kurek.

ME siatkarzy. Gdzie i kiedy oglądać mecz Serbia - Polska?

Spotkanie reprezentacji Polski z Serbią odbędzie się w środę 4 września o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Polsacie Sport, TVP 2, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

