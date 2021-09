Wielkie wyróżnienie dla polskich siatkarzy. Opanowali drużynę marzeń

Reprezentacja Polski do lat 19 była niepokonana podczas tegorocznych mistrzostw świata rozgrywanych w Teheranie. Kadra prowadzona przez Michała Bąkiewicza wygrała wszystkie mecze na mundialu i straciła tylko jednego seta. Ta sztuka udała się jedynie Iranowi w półfinale. Biało-czerwoni zdobyli drugie złoto w historii MŚ U19 - po raz pierwszy udało im się to w 2015 roku, kiedy to w finale pokonali 3:2 Argentynę. W tym roku Bułgaria nie miała żadnych szans i przegrała finał 0:3.

Polacy wyróżnieni po MŚ do lat 19. Tytus Nowik najlepszym zawodnikiem turnieju

Reprezentacja Polski nie miała sobie równych podczas mistrzostw świata do lat 19 i tak samo było w przypadku nagród indywidualnych. Do tego aż czterech Polaków znalazło się w turniejowej drużynie marzeń, wraz z dwoma Bułgarami oraz jednym reprezentantem Iranu. Takiego zaszczytu dostąpił Kamil Szymendera, Jakub Majchrzak, Jakub Hawryluk oraz Tytus Nowik.

Tytus Nowik dodatkowo został uznany najlepszym zawodnikiem turnieju i otrzymał statuetkę dla najlepszego atakującego. "Czuję się niesamowicie po zdobyciu złotego medalu, to dla nas wielki zaszczyt, bo udało nam się to osiągnąć, przegrywając zaledwie jednego seta. Cieszę się ze swoich występów oraz z gry całego zespołu. Nie mogę się doczekać powrotu do domu, aby świętować tą wygraną z rodziną i przyjaciółmi" - powiedział Nowik tuż po ceremonii.

Najlepszym libero na MŚ U19 uznano Jakuba Hawryluka, a najlepszym przyjmującym był Kamil Szymendera. Z kolei Jakub Majchrzak wraz z Yousefem Kazemim z Iranu otrzymał nagrodę dla najlepszego środkowego.