"Stroje za asy". Polacy nie zawiedli w zagrywce. 24 komplety powędrują do klubów

Mistrzostwa Europy rozpoczęły się 1 września, Polacy swój pierwszy mecz z Portugalią rozegrali już dzień później. Mistrzostwa odbędą się w czterech krajach (Polska, Finlandia, Czechy, Estonia), a siatkarze Vitala Heynena są jednym z ich faworytów.

REKLAMA

Zobacz wideo Śliwka: Chcemy grać z uśmiechem na twarzy i zapewnić emocje kibicom

Gra Polaków w meczu z Portugalią nie zachwyciła. Co prawda zespół Vitala Heynena wygrał, jednak stracony set w meczu z najniżej sklasyfikowanym zespołem "polskiej" grupy chluby nie przynosi. Jest jednak wielki pozytyw płynący z tego meczu! Polacy zaserwowali w tym spotkaniu aż osiem asów serwisowych! Dlaczego to tak ważne? Bo dzięki polskim siatkarzom przekażemy aż 24 stroje meczowe młodym sportowcom!

Na czym polega akcja "Stroje za asy"?

Za każdy as serwisowy w wykonaniu polskich siatkarzy Sport.pl ufunduje trzy komplety strojów siatkarskich. Trafią one do specjalnej puli, z której po turnieju zostaną rozdzielone między kilkanaście drużyn młodzieżowych, męskich i żeńskich. Dodatkowo, wybrana przez redakcję drużyna zdobędzie nagrodę główną — lekcję siatkówki z legendą tego sportu Krzysztofem Ignaczakiem, byłym reprezentantem Polski i mistrzem świata z 2014 roku.

Mocna zagrywka Sport.pl - #StrojeZaAsy w siatkarskich mistrzostwach Europy

Częścią akcji "Stroje za asy" będą także liczniki asów. Sport.pl uruchomi je w internecie oraz na wielkoformatowych nośnikach reklamy zewnętrznej na budynku Cepelii w Warszawie i Dworca Głównego w Katowicach — polskiej nieoficjalnej stolicy siatkówki, w której odbędzie się faza finałowa całej imprezy. To kolejna akcja serwisu, w ramach której redakcja uruchamia specjalny licznik. Wiosną działał "Licznik rekordu", dzięki któremu można było śledzić informacje o strzeleckich wyczynach Roberta Lewandowskiego oraz jego kolejne gole w pogoni za rekordem Gerda Muellera.

- Siatkarscy mistrzowie świata są idolami wielu polskich kibiców, a szczególnie dzieci, które zaczynają grać w siatkówkę i trenować w klubach — mówi Łukasz Cegliński, redaktor naczelny Sport.pl. - Chcieliśmy nadać odbywającym się w Polsce Mistrzostwom Europy dodatkowego wymiaru. Dzięki naszej akcji idole w pewnym sensie będą mogli zrobić coś dla swoich potencjalnych następców, a radość kibiców z każdego punktu zdobytego asem serwisowym będzie większa, bo skorzystają dzieciaki z mniej zamożnych klubów — dodaje Cegliński.

Kubiak aż wykopał piłkę z frustracji! Vital Heynen miał 100 procent racji

Akcja "Stroje za asy" potrwa od 2 do 19 września br., kiedy to w katowickim Spodku zakończą się Mistrzostwa Europy. Jej podsumowanie i ogłoszenie laureatów pojawią się w turniejowych analizach na Sport.pl, m.in. w programie "Sekcja siatkarska". Im więcej asów, tym więcej strojów, dlatego cały Sport.pl trzyma kciuki za skuteczność naszych reprezentantów.