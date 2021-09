Polacy oceniają pierwszy mecz na ME. Mówią o "psychicznych i zdrowotnych trudnościach" [WIDEO]

Polscy siatkarze są już po pierwszy meczu mistrzostw Europy, w którym pokonali 3:1 Portugalię. Ten jeden przegrany set wprowadził nieco niepokoju u kibiców i ekspertów, ale także samych zawodników, choć ci twierdzili, że nie stracili kontroli nad spotkaniem.

- Spodziewaliśmy się, że to nie będzie łatwe spotkanie i możemy mieć problemy i te się faktycznie pojawiły. Kolejne sety przebiegały już jednak pod nasze dyktando i z tego możemy być zadowoleni. Najważniejsze, że mamy trzy punkty — ocenił po meczu środkowy Mateusz Bieniek. - Chcemy grać jak najlepiej, chcemy zwyciężać i to, co było chcemy zostawić za sobą — dodawał Aleksander Śliwka, przyjmujący kadry.

"Często po porażce trudno jest się podnieść"

- Turnieje po igrzyskach olimpijskich zawsze są trudne i często po porażce trudno jest się podnieść. Daliśmy z siebie wszystko w przygotowaniach i pomimo trudności psychicznych, czy zdrowotnych tak samo jest teraz w czasie turnieju i mam nadzieję, że to widać — oceniał za to libero, Paweł Zatorski.

Teraz przed Polakami mecz z Serbami, faworytem do zwycięstwa w grupie. Początek spotkania o godzinie 20:30 w sobotę, 4 września. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

