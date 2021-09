Jasnowidz Heynen. Przewidział wynik z Portugalią, teraz daje typ na Serbię

Polscy siatkarze są już po inauguracji mistrzostw Europy w Krakowie i trzeba przyznać, że ta nie należała do tych udanych w stu procentach. "Powiedzieć, że gra Polaków z Portugalią w Krakowie nie była najlepsza, to nic nie powiedzieć. Na pierwszy rzut oka widać było problemy z odpowiednim tempem akcji, dokładnością przyjęcia, czy wykorzystywaniem swoich szans. Efekt? Set przegrany z Portugalią, o którym przed turniejem raczej niewielu by pomyślało" - pisaliśmy w spostrzeżeniach ze spotkania.

Heynen dobrze wytypował wynik meczu z Portugalią. Dlaczego? "Nie wiem"

Był jeden człowiek, który otwarcie zapowiadał: Polska wygra, ale 3:1. To Vital Heynen. Trener Polaków od zgrupowania w Spale mówi, że jego drużyna nie jest jeszcze tak przygotowana, żeby zagwarantować najlepszy poziom gry na turnieju.

Vital Heynen zapytany o to, jak udało mu się przewidzieć wynik spotkania jeszcze przed jego rozpoczęciem odpowiadał bez konkretów. - Nie wiem. Wiecie, to jest tak, że trzeba mieć trochę szczęścia. Może właśnie je miałem. A powiem wam jedno: najlepsi trenerzy to ci, którzy mają szczęście - śmiał się Belg. - Czasem ma się też takie przeczucie. Tutaj czułem, że po prostu tak zagramy - ocenił.

Heynen: W meczu z Serbią będzie pięć setów

Skoro tak dobrze Heynenowi poszło typowanie meczu z Portugalią, to został zapytany także o to, ile setów Polacy zagrają przeciwko Serbom. - Pięć, tak sądzę - odparł belgijski trener. Nie chciał jednak zdradzić, na kogo korzyść. - Będzie 3:2, ale dla kogo to już zależy od tego, kto będzie na której stronie boiska i tak dalej, wiecie - mówił, uśmiechając się i puszczając oko do dziennikarzy.

Mecz z Serbią może się okazać dla Polski kluczowy. To on prawdopodobnie zadecyduje o tym, kto zajmie pierwsze miejsce w "polskiej" grupie i zapewni sobie teoretycznie łatwiejszą ścieżkę do strefy medalowej mistrzostw Europy. Początek meczu Polska-Serbia w sobotę, 4 września o godzinie 20:30. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

