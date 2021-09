Bartosz Kurek zapowiada kluczowy mecz ME: Będą chcieli zademonstrować siłę

Polscy siatkarze wygrali w pierwszym meczu mistrzostw Europy przeciwko Portugalii po czterech setach, co wielu może dziwić. Przewidział to natomiast Vital Heynen, który czuł, że jego zespół zagra na otwarcie ME w Polsce nieco dłużej, niż spodziewa się większość kibiców i ekspertów.

Drugą partię Polacy przegrali do 22 i choć do końca meczu poprawiali swoją grę, to ta przegrana partia może wprowadzać nieco niepokoju. - Drugi set, który przegraliśmy to przede wszystkim konsekwencja naszych problemów, których nie potrafiliśmy wyeliminować. Myślę, że każdy widział, ile popełniliśmy własnych błędów. Za bardzo ryzykowaliśmy zagrywką, niewspółmiernie do tego, co było dzisiaj wymagane. Później uspokoiliśmy naszą grę i kolejne dwa sety już pewnie wygraliśmy - wskazał atakujący Bartosz Kurek.

- Kłopoty w tym meczu to nie pokłosie tego, ile pozostawaliśmy bez meczu, a wręcz tego, ile już miesięcy gramy. Na samym końcu w tych przyczynach jest też turniej, który też ma swoją wagę. Mam nadzieję, że takie sety nie będą nam się już po prostu przydarzały - dodał Kurek. Zwrócił też uwagę na rolę publiczności, która wróciła na trybuny w meczu o stawkę i dopingowała ich coraz mocniej zwłaszcza w końcówce meczu, gdy Polacy walczyli o zdobycie w nim trzech punktów. - Pomogła nam publiczność, to jest coś ekstra na takim turnieju. Nawet jeśli to był dopiero pierwszy mecz tych mistrzostw, to kibice dopisali. Z nimi czuliśmy się o wiele lepiej - ocenił siatkarz.

Wolny dzień dla Polaków tuż po początku turnieju pozytywny? Kurek oceni po meczu

Teraz przed Polakami dzień przerwy. Na pytanie o to, czy ten pomaga przy odpoczynku, czy przeszkadza w zachowaniu rytmu meczowego, Kurek odpowiedział w specyficzny sposób. - Po meczu Panu powiem - skwitował ze śmiechem zawodnik.

Kurek długo opisywał za to kolejnego rywala Polaków. - Serbia to przeciwnik o wiele lepiej przygotowany do tego turnieju, bo to ich impreza docelowa. Oni będą wywierać o wiele większą presję i myślę, że o trzy punkty w sobotę będzie o wiele trudniej niż przeciwko Portugalii. Serbowie są w gronie ścisłych kandydatów do zwycięstwa w turnieju, ale trzeba też zauważyć, jak bardzo w ostatnich miesiącach wyrównała się europejska siatkówka. To dotyczy też najlepszych zespołów - stwierdził.

- Spodziewamy się, że będą chcieli zdominować grę i wygrać zdecydowanie, zademonstrować siłę już na początku tego turnieju. To ułatwiłoby im sytuację w kolejnych meczach, bo rywale zawsze czują wtedy respekt przed takimi przeciwnikami. To będzie dobry test sprawdzający, na co nas w tym momencie stać - podsumował Bartosz Kurek.

Mecz z Serbią może się okazać dla Polski kluczowy. To on prawdopodobnie zadecyduje o tym, kto zajmie pierwsze miejsce w "polskiej" grupie i zapewni sobie teoretycznie łatwiejszą ścieżkę do strefy medalowej mistrzostw Europy. Początek meczu Polska-Serbia w sobotę, 4 września o godzinie 20:30. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

