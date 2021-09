Tak polscy siatkarze cieszyli się z mistrzostwa świata! Coś pięknego [WIDEO]

Reprezentanci Polski do lat 19 byli nie do zatrzymania na mistrzostwach świata. Kadra prowadzona przez Michała Bąkiewicza wygrała wszystkie mecze podczas turnieju i straciła zaledwie jednego seta. Udało się to wyłącznie Iranowi w półfinale mundialu. Biało-czerwoni byli bardzo zestresowani na początku spotkania finałowego, natomiast ostatecznie nie dali większych szans Bułgarii i wygrali 3:0.

Tak kadra Polski do lat 19 cieszyła się z wygranej w finale. "Jesteśmy mistrzami świata"

Finał mistrzostw świata do lat 19 od samego początku toczył się pod dyktando reprezentacji Polski. W trzecim secie biało-czerwoni wywalczyli pięciopunktową przewagę, której nie oddali do samego końca. Tuż po ostatniej akcji meczu zarówno zawodnicy, jak i sztab, zaczęli się cieszyć z osiągniętego sukcesu. Polacy wspólnie skakali, ale też łapali się za głowy czy klękali.

Reprezentanci Polski zdobyli także większość nagród indywidualnych. Najlepszym zawodnikiem MŚ oraz najlepszym przyjmującym został Tytus Nowik. W drużynie turnieju znalazł się także Kamil Szymendera, Jakub Majchrzak oraz Jakub Hawryluk.

To drugie mistrzostwo świata U19 dla Polski w historii

Reprezentacja Polski drugi raz w historii zdobyła złoty medal na mistrzostwach świata do lat 19. Na mundialu w 2015 roku w Argentynie biało-czerwoni pokonali gospodarzy 3:2. Polacy mają także na koncie dwa brązowe medale, wywalczone w 1999 oraz 2013 roku. Na MŚ w 2017 roku reprezentacja Polski zajęła 17. miejsce, natomiast dwa lata później nie brała udziału.