Tak wygląda sytuacja w tabeli ME siatkarzy po meczu Polska - Portugalia

Polscy siatkarze udanie rozpoczęli tegoroczną edycję mistrzostw Europy. W pierwszym grupowym starciu mierzyli się z reprezentacją Portugalii, z którą jeszcze nigdy nie przegrali. Na parkiecie również było widać wyraźną różnicę klas, choć mecz nie układał się idealnie.

Polska wygrywa z Portugalią i jest liderem grupy

W pierwszym secie biało-czerwoni wyraźnie pokazali, że słusznie byli uznawani za faworytów starcia, pozwalając Portugalczykom na zdobycie jedynie 16 punktów. W drugim secie rywale zaskoczyli Polaków i wygrali go 25:22. Później jednak wszystko wróciło do normy - dwa kolejne sety podopieczni Vitala Heynena wygrywali odpowiednio do 16 i 19.

Zwycięstwo Polaków 3:1 (25:16, 22:25, 25:16, 25:19) sprawiło, że biało-czerwoni wskoczyli na pierwsze miejsce w tabeli grupy A. Sytuacja może jednak jeszcze ulec zmianie, bowiem o godzinie 20:30 zostanie rozegrany ostatni mecz pierwszej kolejki w grupie pomiędzy Serbią i Belgią.

Tabela grupy A po zwycięstwie Polaków nad Portugalią

Polska - 1 mecz - 1 zwycięstwo - 3 punkty - sety: 3:1 Ukraina - 1 mecz - 1 zwycięstwo - 2 punkty - sety: 3:2 Grecja - 1 mecz - 1 porażka - 1 punkt - sety: 2:3 Serbia - 0 meczów - 0 punktów - sety: 0:0 Belgia - 0 meczów - 0 punktów - sety: 0:0 Portugalia - 1 mecz - 1 porażka - 0 punktów - sety: 1:3

Kiedy kolejny mecz Polaków na ME?

Siatkarska reprezentacja Polski będzie teraz miała jeden dzień przerwy, a do gry wrócą w sobotę, kiedy to zmierzą się z Serbią. Po raz ostatni biało-czerwoni mierzyli się z tym zespołem pod koniec maja w ramach Ligi Narodów i wygrali 3:1. Początek pojedynku zaplanowano na godzinę 20:30.