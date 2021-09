Szok, sensacja na ME siatkarzy! Rosja powalona przez słabeusza!

Reprezentacja Rosji znalazła się w grupie C wraz z Finlandią, Hiszpanią, Holandią, Turcją oraz Macedonią Północną. Srebrni medaliści na igrzyskach olimpijskich w Tokio byli faworytami do wygranie tej grupie i liczyli na łatwą przeprawę do kolejnej fazy turnieju. Początek mistrzostw Europy jednak nie przebiegł po myśli Sbornej.

ME siatkarzy. Faworyzowana Rosja przegrywa z Turcją na inaugurację

Zdecydowanie najbardziej wyrównany w spotkaniu Rosja - Turcja był pierwszy set, gdzie najpierw kadra znad Bosforu prowadziła 18:14, ale później stan seta wyrównał się do 21:21. Rosjanie przy prowadzeniu 24:21 mieli szansę na zakończenie seta, natomiast wtedy zaczęli popełniać mnóstwo błędów i finalnie na przewagi wygrała Turcja. W drugim secie Rosjanie pewnie wygrali 25:16.

Kadra prowadzona przez Tuomasa Sammelvuo w trzecim secie prowadziła 18:14, ale od tego momentu Turcja prezentowała się zdecydowanie lepiej i ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 3:1. Kadra znad Bosforu wygrała z Rosją po raz pierwszy w XXI wieku. Najlepszy wynik Turków na mistrzostwach Europy to 11. miejsce, które wywalczyli w 1963, 2011 i 2017 roku. Na poprzednich ME Turcja grała pierwszy mecz z Rosją i wówczas Sborna wygrała 3:1.

Mistrzostwa Europy w siatkówce są rozgrywane w czterech krajach: Polsce, Czechach, Finlandii oraz Estonii. Turniej rozpoczął się w czwartek 1 września i potrwa do 19 września. Decydująca faza turnieju odbędzie się w Katowicach, które są uznawane za polską stolicę siatkówki. W tegorocznej imprezie udział biorą 24 reprezentacje.

