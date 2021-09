Polscy siatkarze grają o kosmiczne pieniądze! Najwyższe w historii

Ćwierćfinałowa porażka z Francją (2:3) była piątym takim wynikiem polskich siatkarzy z rzędu, jeśli chodzi o ich występy na igrzyskach olimpijskich. Mistrzostwa Europy, które rozpoczęły się 1 września mają być dla nich najlepszą okazją do poprawy nastrojów. Poza medalami, biało-czerwoni powalczą o duże pieniądze.

REKLAMA

Zobacz wideo "Złoty medal byłby nagrodą pocieszenia dla polskich siatkarzy"

Sensacja poprzednich ME siatkarzy wyrwała zwycięstwo w "polskiej" grupie!

Wysokie premie dla najlepszych na ME w siatkówce

Najlepsze drużyny siatkarskich mistrzostw Europy 2021 będą mogły liczyć na równy milion euro (około 4,5 miliona złotych) - taką decyzję podjęła Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej. Tak wysokich premii nie było jeszcze nigdy w historii tej imprezy.

Drużyna, która sięgnie po zwycięstwo otrzyma 500 tysięcy euro, czyli około 2,25 mln złotych. Wicemistrz Europy będzie mógł liczyć na premię w wysokości 250 tysięcy euro (około 1,125 mln złotych), natomiast brązowy medal wyceniono na 150 tysięcy euro (około 676 tysięcy złotych). Zespół, który zakończy rywalizację na czwartym miejscu otrzyma 100 tysięcy euro (około 450 tysięcy złotych).

W porównaniu z poprzednimi turniejami, tegoroczne stawki premii dla najlepszych drużyn Starego Kontynentu są znacznie bardziej okazałe. Pula nagród podczas mistrzostw Europy w 2019 roku wynosiła 750 tysięcy euro. Polacy, którzy zakończyli zmagania na trzecim miejscu otrzymali 100 tysięcy euro.

Polacy na ME w siatkówce zagrają u siebie

Tegoroczna edycja siatkarskich mistrzostw Europy odbywa się w czterech krajach - Polsce, Czechach, Finlandii i Estonii. Zawodnicy Vitala Heynena w grupie A zmierzą się z Portugalią, Serbią, Grecją, Belgią i Ukrainą. Wszystkie pięć spotkań grupowych biało-czerwoni rozegrają w Tauron Arena Kraków.

Trzeci mecz i już akcja ME siatkarzy?! Były zawodnik Heynena zaszalał! [WIDEO]

Do kolejnej fazy turnieju awans uzyskają po cztery najlepsze zespoły z każdej z czterech 6-drużynowych grup. Jeżeli siatkarze reprezentacji Polski awansują do następnej rundy, do końca turnieju będą rozgrywali mecze u siebie. Spotkania w ramach 1/8 finału i ćwierćfinału odbędą się w Gdańsku, natomiast w Katowicach rozegrane zostaną starcia półfinałowe i finałowe lub o trzecie miejsce.