Tak wygląda drabinka ME siatkarzy! Z kim zagrają Polacy?

Mistrzostwa Europy siatkarzy rozpoczęły się w czwartek 1 września i potrwają do 19 września. Turniej jest organizowany przez Polskę, Estonię, Czechy oraz FInlandię. Reprezentacja Polski znalazła się w grupie A z Ukrainą, Grecją, Serbią, Belgią oraz Portugalią. Kadra prowadzona przez Vitala Heynena pierwszy mecz rozegra z kadrą pochodzącą z Półwyspu Iberyjskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo "Złoty medal byłby nagrodą pocieszenia dla polskich siatkarzy"

ME siatkarzy. Prawdopodobna drabinka reprezentacji Polski

Biało-czerwoni są faworytami do wygrania grupy A, choć Serbia jest bardzo groźnym rywalem - to drużyna, która broni mistrzostwa Europy zdobytego przed dwoma laty. Awans do 1/8 finału rozgrywek uzyskają cztery najlepsze zespoły. W przypadku wywalczenia awansu Polacy w fazie pucharowej zmierzą się z drużyną z grupy C - może to być Finlandia, Rosja, Hiszpania, Holandia, Turcja lub Macedonia Północna. Jeśli polska kadra wygra fazę grupową, to zagra z drużyną z czwartego miejsca w grupie C. Jeżeli zajmie drugie miejsce, to zmierzy się z kadrą z grupy C z trzeciej lokaty, itd.

Podobnie wygląda to w przypadku zespołów z grup B i D, które w 1/8 finału będą mierzyć się między sobą. Jeżeli Polacy wyjdą z grupy z pierwszego miejsca i wygrają swoje pierwsze spotkanie w fazie pucharowej, to zagrają ze zwycięzcą meczu C2-A3. Jeżeli zajmą drugie miejsce w grupie, to z wygranym spotkania A1-C4.

Reprezentacja Polski na ostatnim turnieju zdobyła brązowy medal, wygrywając 3:0 z Francją w meczu o trzecie miejsce. Biało-czerwoni wygrali mistrzostwa Europy tylko w 2009 roku, kiedy to wygrali wszystkie mecze podczas turnieju. Najlepszym zawodnikiem ME uznano Piotra Gruszkę, a biało-czerwonych prowadził wówczas Daniel Castellani.

Mocna zagrywka Sport.pl - #StrojeZaAsy w siatkarskich mistrzostwach Europy

Za każdego asa serwisowego polskich siatkarzy w mistrzostwach Europy, redakcja Sport.pl ufunduje stroje meczowe młodym zawodniczkom i zawodnikom. Kolejne asy będziemy odliczać w internecie oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej na budynku Cepelii w Warszawie i Dworca Głównego w Katowicach - polskiej nieoficjalnej stolicy siatkówki, w której odbędzie się faza finałowa całej imprezy. Szczegóły akcji TUTAJ.