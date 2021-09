Paweł Zagumny wskazał kandydata na selekcjonera reprezentacji Polski. "Uznana marka"

Reprezentacja Polski siatkarzy w czwartek 1 września rozpoczyna walkę w mistrzostwach Europy. Prawdopodobnie będzie to ostatni turniej dla Vitala Heynena w roli selekcjonera biało-czerwonych, z którym kontrakt nie zostanie automatycznie przedłużony. Jacek Kasprzyk, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej przyznał w rozmowie z TVP Sport, że jeśli Belg chce pozostać na stanowisku, to będzie musiał wystartować w konkursie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Według mnie Heynen nie wystartuje w konkursie. Nie ma już wielu argumentów"

Paweł Zagumny wskazuje kandydata na selekcjonera reprezentacji Polski. Dobrze zna naszych siatkarzy

Paweł Zagumny udzielił wywiadu TVP Sport tuż przed rozpoczęciem mistrzostw Europy siatkarzy. Były prezes Polskiej Ligi Siatkówki wskazał potencjalnego następcę Vitala Heynena w roli selekcjonera biało-czerwonych. "Nikola Grbić jest uznaną marką, ma na swoim koncie wiele sukcesów. Do tego doskonale zna polskich zawodników. Myślę, że jego nazwisko powinno pojawić się w gronie kandydatów na selekcjonera reprezentacji Polski" - powiedział.

Czy Vital Heynen wystartuje w konkursie na stanowisko trenera polskiej kadry? Były rozgrywający ma co do tego spore wątpliwości. "Nie wiem, co siedzi w głowie trenera Heynena. Być może jest już zmęczony tym wszystkim. Jest kilku świetnych trenerów na świecie, którzy chcieliby pracować z naszą kadrą. Będzie wielu chętnych, bo mamy świetną reprezentację, jedną z najlepszych na świecie. Większość szkoleniowców chciałaby tu pracować" - dodał.

Gianluca Pasini z "La Gazzetty dello Sport" informował, że faworytami w konkursie mogą być Andrea Gardini oraz Andrea Anastasi, którzy pracowali z biało-czerwonymi w latach 2011-2013 - wtedy Gardini był asystentem swojego rodaka. Reprezentacja Polski rozpocznie grę w ME od meczu z Portugalią, który rozpocznie się o godzinie 17:30. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.