Polscy siatkarze grają w finale MŚJ! Gdzie i kiedy oglądać? [STREAM ONLINE]

Reprezentacja Polski do lat 19 do tej pory spisywała się bezbłędnie na mistrzostwach świata. Do półfinałowego meczu z Iranem drużyna prowadzona przez Michała Bąkiewicza wygrała wszystkie mecze bez straty seta. W 1/8 finału biało-czerwoni wyeliminowali Kolumbię, natomiast w ćwierćfinale byli zdecydowanie lepsi od Niemców. W półfinale wygrali z gospodarzami (Iranem) 3:1.

Mistrzostwa Świata U19. Reprezentacja Polski może wygrać mundial po raz pierwszy od 2015 roku

Reprezentacja Polski w najbliższy czwartek stanie przed szansą zdobycia złotego medalu na mistrzostwach świata do lat 19 po raz drugi w historii. Na mundialu w 2015 roku w Argentynie biało-czerwoni pokonali gospodarzy 3:2. Polacy mają także na koncie dwa brązowe medale, wywalczone w 1999 oraz 2013 roku. Na MŚ w 2017 roku reprezentacja Polski zajęła 17. miejsce, natomiast dwa lata później nie brała udziału.

Bułgaria do tej pory przegrała jedno spotkanie na mistrzostwach świata U19 - konkretnie 1:3 z Rosją w drugiej kolejce fazy grupowej. Drużyna z Bałkanów zrewanżowała się Rosjanom w półfinale, wygrywając 3:2. Ostatni pojedynek pomiędzy Polską a Bułgarią miał miejsce w fazie grupowej na MŚ w 2017 roku i tam lepsi okazali się biało-czerwoni, którzy wygrali 3:1 (25:23, 25:17, 23:25, 25:19).

Mistrzostwa Świata U19. Gdzie i kiedy oglądać mecz Polska - Bułgaria?

Reprezentacja Polski zagra o złoty medal mistrzostw świata z Bułgarią w czwartek 2 września o godzinie 16:30 czasu polskiego. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna do obejrzenia w Volleyball World na kanale YouTube.