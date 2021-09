Tureckie media nie zostawiły suchej nitki na Polkach. "Wymazane z boiska"

Polki odpadły z mistrzostw Europy po ćwierćfinałowej porażce z Turcją 0:3 (18:25, 14:25, 23:25). W meczu były o wiele gorsze od rywalek, nie było nawet jednego momentu, gdy miały argument, który mógłby przeważyć o ich zwycięstwie. Mecz z Turcją był ostatnim spotkaniem Jacka Nawrockiego w roli trenera. Jak pisze Jakub Balcerski, dziennikarz Sport.pl, to wszystko "ze względu na zakaz stosowany przez PZPS - pomimo kilku wyjątków trenerzy pracujący dla federacji wciąż nie mogą dzielić swojego czasu między klub a kadrę. A właśnie siatkówki klubowej w kolejnym sezonie ma podjąć się Jacek Nawrocki".

Tureckie media zachwycone wygraną. "Wymazała Polskę z boiska"

Tureckie media podkreślają kolejny znakomity mecz swojej reprezentacji, która w tegorocznych mistrzostwach Europy awansowała do półfinału, nie przegrywając jeszcze żadnego spotkania. - W ćwierćfinale Mistrzostw Europy reprezentacja siatkówki kobiet dosłownie wymazała Polskę z boiska. Sułtanki siatki, które są niepokonane, przeszły przez polską barierę wygrywając 25:18, 25:14, 25:23 - rozpoczął opis spotkania portal fanatik.com.tr.

- Duma naszego kraju, reprezentacja siatkówki kobiet, rozbiła Polskę w ćwierćfinale mistrzostw Europy. Sułtanki siatki, które w drodze do 1/8 finału znokautowały Finlandię i Holandię, i rzuciły ręcznik Czechom, wygrały z Polską bez straty seta i awansowały do Final Four - podsumowano grę Turczynek. Portal wybrał Ebrar Karakurt najlepszą zawodniczką meczu. - Była najlepszą atakującą z 20 punktami. Eda wspierała ją z 12 punktami - podkreślono.

Z kolei portal milliyet.com.tr podkreśla w swoim podsumowaniu, ze Turczynki nie przegrały jeszcze żadnego spotkania. - Drużynie z gwiazdami półksiężyca udało się wygrać wszystkie 7 spotkań, które rozegrały w mistrzostwach Europy - podkreślono. Dziennikarze zacytowali także kapitan zespołu, Edę Erdem. - Ten zespół zasługuje na wszystko, co najlepsze. Ciężko pracujemy i wszyscy się kochamy. Kiedy odnosimy sukcesy, jednoczymy nasz kraj. Wiemy o tym. Jesteśmy szczęśliwi i dumni - powiedziała po zwycięstwie nad Polską.

Niepewna przyszłość polskiej siatkówki kobiecej

"Polki mają młody zespół, ale trener zostawi go w chaosie, zupełnie niepoukładany. Jego próby tworzenia drużyny sprawiły, że kadra nie ma dziś wyraźnej liderki, a jedynie niewykorzystany potencjał - Magdaleny Stysiak, Malwiny Smarzek, nieobecnej w Płowdiw Joanny Wołosz, czy młodych zawodniczek dopiero wchodzących do kadry. A najgorsze, że o ile łatwo postawić pytania na temat polskiej kadry, to poszukiwanie odpowiedzi w cieniu porażki na najważniejszej imprezie sezonu nie będzie łatwe" - piszemy w spostrzeżeniach po meczu z Turcją.