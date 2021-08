Jest już godzina hitowego meczu Polska - Turcja w ćwierćfinale mistrzostw Europy. Hit o strefę medalową

Reprezentacja Polski siatkarek awansowała do ćwierćfinału mistrzostw Europy. Polki w meczu 1/8 finału pokonały Ukrainę 3:1. W pierwszym secie podopieczne trenera Jacka Nawrockiego grały dramatycznie. Podczas jednej z przerw w secie Nawrocki zwracając się do zawodniczek aż przeklął. Nie zmieniło to niczego w pierwszej partii, którą Polki przegrały 21:25. Na szczęście lepiej było w kolejnych setach i ostatecznie polska kadra zwyciężyła 3:1.

Polki w ćwierćfinale ME! Zupełna przemiana po katastrofie w pierwszym secie!

Już wcześniej stało się jasne, że Polki w razie awansu zmierzą się z "Sułtankami Siatki", czyli reprezentacją Turcji. To zdecydowanie najgorsze losowanie, jakie można było sobie wyobrazić. Turczynki pokonywały Polki we wszystkich sześciu bezpośrednich meczach od wygranego 3:2 sparingu z 2015 roku. W tym zawierają się bolesne porażki kadry Jacka Nawrockiego w kwalifikacjach olimpijskich i półfinale poprzednich mistrzostw Europy. Turczynki to aktualne wicemistrzynie Europy.

Do ćwierćfinału Turczynki awansowały po wygranej nad Czeszkami, która przyszła im dość łatwo. Spory przestój zanotowały tylko w drugim secie, którego przegrały do 22. Natomiast w pierwszej, trzeciej i czwartej partii wygrał kolejno do 13, 14 i ponownie 13.

Znamy godzinę meczu Polska - Turcja na mistrzostwach Europy siatkarek

Spotkanie Polski z Turcją zostało zaplanowane na wtorek 31 sierpnia. Poznaliśmy już godzinę rozpoczęcia meczu. Turecka agencja prasowa Anadolu Ajansi powołując się na informacje od tureckiego związku siatkówki poinformowała, że mecz rozpocznie się o godzinie 20:30. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

