Wstrząs w trakcie meczu. Mikrofon wszystko wyłapał. Wściekły Nawrocki: Ku***, z drżącą ręką

"W pierwszym secie wyglądało to na jeden z najgorszych meczów reprezentacji Polski siatkarek za kadencji Jacka Nawrockiego. I choć wiele dobrych nie było, to byłoby szkoda, że akurat ten może być jego ostatnim" – pisał po meczu Polska - Ukraina w 1/8 finału mistrzostw Europy siatkarek Jakub Balcerski ze Sport.pl.

Wściekłość Jacka Nawrockiego. Mocne słowa do polskich siatkarek

Jacek Nawrocki próbował interweniować i mieszać składem, ale nie przynosiło to oczekiwanych rezultatów. Przy wyniku 10:8 dla Ukrainek wziął czas i spróbował wstrząsnąć swoim zespołem. Podczas transmisji telewizyjnej mikrofony wychwyciły to, co powiedział szkoleniowiec swoim podopiecznym.

"To nie jest na sto procent, dziewczyny! My je mijamy gdzieś w bloku, na pojedynczym, szukamy gdzieś bloku, zamiast strzelić zejście do środka, hej! Mówiliśmy o stu procentach, w ataku, o pewności siebie, a my ku***, z drżącą ręką będziemy teraz szukać, żebyśmy przebili? Nie, dziewczyny! Odblokować się i jedziemy, hej, go!" – mówił trener Nawrocki.

Jego irytację spotęgowało zapewne to, że przed meczem też nie był zadowolony z postawy polskich siatkarek na treningu. W pewnym momencie Nawrocki przerwał zajęcia i stwierdził, że zakończy je, jeśli drużyna nadal nie wykaże odpowiedniego zaangażowania.

Jednak zarówno reprymenda w czasie przerwy, a także korekty w składzie niewiele pomogły. Polki przegrały pierwszą partię 21:25, ale ich gra wyglądała dramatycznie. W końcu jednak Jacek Nawrocki znalazł rozwiązanie. Na boisko wprowadził młodą przyjmującą, Martynę Czyrniańską. Z kolei Ukrainki nie utrzymały poziomu gry z pierwszego seta i druga partia skończyła się wygraną Polek 25:21. Trzecia partia znowu zaczęła się źle, ale ponownie dobrze zareagował Nawrocki i po jego zmianach reprezentacja Polski wygrała drugiego seta 25:22. Natomiast trzecia partia była najmniej wyrównana. Polki dokończyły dzieła i wygrały do 17, a cały mecz 3:1.

Tym samym na drugich mistrzostwach Europy z rzędu Polki powalczą o strefę medalową. W 2019 roku się udało, ale skończyło się na czwartym miejscu. W tegorocznym turnieju na przeszkodzie przed półfinałem staną "Sułtanki Siatki" - Turczynki, z którymi kadra Nawrockiego przegrywa od 2015 roku. To będzie bardzo ważny sprawdzian. Mecz ćwierćfinałowy ME zaplanowano na wtorek, 31 sierpnia. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.