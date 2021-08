Polki w ćwierćfinale ME! Zupełna przemiana po katastrofie w pierwszym secie!

W pierwszym secie wyglądało to na jeden z najgorszych meczów reprezentacji Polski siatkarek za kadencji Jacka Nawrockiego. I choć wiele dobrych nie było, to byłoby szkoda, że akurat ten może być jego ostatnim. Polki dostały jednak nowe życie po szeregu zmian szkoleniowca, który wreszcie się ich nie bał. A u Polek niepewność i strach z powodu gry o wszystko zastąpiła pewność i luz. Tak kadra siatkarek awansowała do ćwierćfinału mistrzostw Europy. Teraz czas na sprawdzian, czy znów, jak dwa lata temu zostaną bez medalu, czy tym razem staną na podium tej imprezy.

REKLAMA

Zobacz wideo "Według mnie Heynen nie wystartuje w konkursie. Nie ma już wielu argumentów"

Dramatyczny pierwszy set. Nawrocki desperacko szukał rozwiązań

Pierwszy set Polki zaczęły w fatalnym stylu. Grały dużo gorzej od Ukrainek, a Jacek Nawrocki zaczynał zupełnie mieszać składem na boisku. Nie zdały egzaminu jednak zmiany Malwiny Smarzek, czy Martyny Grajber. Polki grały w ustawieniu, w którym dotąd nie zagrały ani chwili w spotkaniach o stawkę, czy podczas tych mistrzostw Europy. I to, co nie mogło zadziałać, nie działało.

Najgorszy możliwy scenariusz! Polki poznały potencjalnego rywala w ćwierćfinale ME

W końcówce pomimo dołożenia do desperackiego szukania rozwiązania w składzie kadry jeszcze nowej rozgrywającej - Julii Nowickiej - Polki przegrały pierwszą partię, grając dramatycznie, 21:25.

Grę Polek odmieniło lewe skrzydło. Wyrównały, choć wcześniej ich gra bolała

Odmiana gry drużyny Jacka Nawrockiego przyszła za to po tym, jak szkoleniowiec wprowadził na boisko Martynę Czyrniańską. Młoda przyjmująca grała jak bez presji i znakomicie odciążyła swoje partnerki z drużyny.

Dobrą grą lewego skrzydła Polki wygrały tego seta. Magdalena Stysiak wciąż grała jakby nieswojo, środek nie zawsze miał odpowiednio dużo miejsca, żeby się wykazywać, ale Ukrainki zaczęły się mylić w swoich wyborach i na zagrywce, a zawodniczki Jacka Nawrockiego zaczęły to wykorzystywać. Drugiego seta wygrały tak, jak wcześniej rywalki do 21 i było 1:1.

Vital Heynen żegna się z Polską. Jak inaczej odczytać takie słowa?

Dobra reakcja Nawrockiego dała Polkom prowadzenie pomimo kryzysu

Trzecia partia musiała przynieść więcej pewności w grze Polek. A najpierw przyniosła kryzys w ich grze - coraz gorzej zaczęły się prezentować Nowicka i Stysiak. I tu przyszła naprawdę dobra reakcja Jacka Nawrockiego. Zmienił je na Malwinę Smarzek i Katarzynę Wenerską, a one zaskakiwały dobrą grą pomimo przerwy.

Dzięki pewności, którą Polki złapały w bloku i zagrywce, były w stanie wygrać tę partię. I choć po najbardziej zaciętym fragmencie meczu, to najważniejsze, że kadra Nawrockiego odrobiła straty i po wygranej do 22 prowadziła 2:1.

Sensacja w ME! Pogromczynie Polek odpadły! To był horror! Znamy pierwsze ćwierćfinalistki

Smarzek i Efimienko-Młotkowska poprowadziły do zwycięstwa. Teraz czas na "Sułtanki Siatki"

W końcówce trzeciej i czwartej partii świetnie spisywała się Malwina Smarzek, która poprowadziła Polki do najbardziej zdominowanego przez nie seta meczu z Ukrainą. Nie sposób nie wspomnieć też o znakomitej grze doświadczonej Zuzanny Efimienko-Młotkowskiej na środku, która została najlepiej punktującą zawodniczką spotkania - zdobyła ich 17. Do 17 Polki wygrały także czwartą partię, a cały mecz 3:1.

Tym samym na drugich mistrzostwach Europy z rzędu Polki powalczą o strefę medalową. W 2019 roku się udało, ale skończyło się na czwartym miejscu. W tegorocznym turnieju na przeszkodzie przed półfinałem staną "Sułtanki Siatki" - Turczynki, z którymi kadra Nawrockiego przegrywa od 2015 roku. To będzie bardzo ważny sprawdzian. Mecz ćwierćfinałowy ME zaplanowano na wtorek, 31 sierpnia. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.