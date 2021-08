Najgorszy możliwy scenariusz! Polki poznały potencjalnego rywala w ćwierćfinale ME

Turczynki przystępowały do meczu z Czeszkami ze sporymi problemami. Ze względu na pozytywny test na koronawirusa u przyjmującej Meryem Boz, która opuściła mistrzostwa i wróciła do kraju, były odizolowane od innych zespołów w hotelu. Do tego inna zawodniczka na tej pozycji, Meliha Ismailoglu złapała kontuzję.

Turczynki kolejnymi ćwierćfinalistkami mistrzostw Europy siatkarek. Ale miały problemy

Na samym początku spotkania po zespole nie widać było jednak żadnych kłopotów. Turczynki wygrały pierwszą partię z Czeszkami 25:13 i wydawało się, że mają nad rywalkami sporą przewagę. W kolejnej partii można się było bardzo zdziwić - to Czeszki wygrały drugiego seta do 22.

Potem Turczynkom włączył się tryb z pierwszego seta. Zagrały niemal perfekcyjnie i od stanu 6:5 w pierwszym secie oddały prowadzenie przeciwniczkom tylko na chwilę w czwartym secie. Trzecią partię wygrały do 14, a drugą do 13 i zapewniły sobie awans do ćwierćfinału, wygrywając 3:1 w całym meczu. Wcześniej do tej fazy turnieju dotarły już Szwedki i Holenderki.

"Sułtanki Siatki" potencjalnymi rywalkami polskich siatkarek. Najgorszy scenariusz

To oznacza, że w przypadku awansu do ćwierćfinału polskich siatkarek te zagrają właśnie z "Sułtankami Siatki". To dla nich złe informacje i wręcz najgorszy możliwy scenariusz ułożenia się turnieju. Turczynki pokonywały je we wszystkich sześciu bezpośrednich meczach od wygranego 3:2 sparingu z 2015 roku. W tym zawierają się bolesne porażki kadry Jacka Nawrockiego w kwalifikacjach olimpijskich i półfinale poprzednich mistrzostw Europy.

Polki, które pozostały jedyną drużyną ze swojej grupy w turnieju, muszą jednak jeszcze przejść 1/8 finału. Do tego potrzeba wygranej w meczu z Ukrainkami, który rozpocznie się o godzinie 19:30 w niedzielę. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.