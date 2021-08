Vital Heynen żegna się z Polską. Jak inaczej odczytać takie słowa?

Kontrakt Vitala Heynena, który wygasa z końcem października tego roku, nie zostanie automatycznie przedłużony, o czym poinformował prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Kasprzyk. - Nie byłem tego świadomy - mówił o tej sprawie dla Sport.pl szkoleniowiec, który dodawał, że nie myśli o przyszłości i chciałby, jak najlepiej przygotować się do nadchodzących mistrzostw Europy.

"Nasz ostatni trening" Wpis Heynena brzmi, jakby Belg się żegnał

Teraz opublikował wpis na Twitterze, w którym zapewnia, że jego zespół jest gotowy na turniej, ale całość brzmi tak, jakby trener żegnał się nim z reprezentacją Polski. "Nasz ostatni trening w Spale. Dzięki za ostatnie cztery lata, w trakcie których byliście niesamowitym miejscem do treningu, jedzenia, grillowania i spacerowania" - pisze Heynen.

- Chciałbym jak najlepiej przygotować się do nadchodzących mistrzostw Europy. Na tym chcemy się skupić i dlatego nie chcę teraz zajmować się sprawą mojej przyszłości. To prawdziwe wyzwania, a to, co stanie się ze mną, na razie jest zupełnie nieważne. Nic się nie zmieniło i nadal chcę ustalić, co z moją przyszłością po tym, jak dokończymy ten etap pracy. To logiczne, że wtedy pewnie porozmawiamy z federacją, ale na razie na nic nie jesteśmy jeszcze umówieni i to wszystko - mówił nam niedawno Belg.

Mistrzostwa Europy mogą być zatem ostatnim wielkim turniejem dla Vitala Heynena. Żeby pozostał trenerem reprezentacji Polski, musiałby wziąć udział w konkursie organizowanym przez PZPS i przekonać do siebie działaczy, którzy od początku nie są fanami pracy Vitala Heynena - zwłaszcza jego specyficznego charakteru.

Początek mistrzostw Europy organizowanych w Polsce, Czechach, Estonii i Finlandię już w środę, 1 września. Polacy pierwszy mecz z Portugalią zagrają dzień później. Całą fazę grupową drużyny Vitala Heynena zaplanowano w Krakowie, a ewentualne dalsze fazy rywalizacji mieliby rozegrać w Gdańsku i Katowicach, gdzie poznamy nowego złotego medalistę imprezy. Relacje na żywo z mistrzostw na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.