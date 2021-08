Potencjalne rywalki Polek w 1/4 finału ME odesłały zawodniczkę do kraju. A to nie koniec problemów

Polskie siatkarki po porażce z Bułgarkami w ostatnim meczu fazy grupowej bardzo utrudniły swoją sytuację w mistrzostwach Europy. Zamiast pucharowej "ćwiartki" ze Szwecją i Holandią, trafiły do tej z Ukrainą i Turcją, a to zwiastuje ewentualną niełatwą przeprawę w ćwierćfinale imprezy.

Problem Turczynek w Płowdiwie! Pozytywny wynik testu na koronawirusa

Na razie problemy mają jednak właśnie potencjalne rywalki Polek. Przyjmująca Meryem Boz opuściła już mistrzostwa i wróciła do kraju. Nie było jej już widać na materiałach tureckiej federacji z ostatnich treningów. Prawdopodobnie to ona miała pozytywny wynik testu na koronawirusa. W całej drużynie, przygotowującej się do meczu 1/8 finału z Czeszkami, zapanowała duża niepewność

"Zespół turecki ma oddzielną restaurację, nie kontaktuje się z nami"

- Pojawiła się informacja, że jedna z zawodniczek tureckich jest pozytywna, miała wykonany test PCR w Rumunii i została odesłana do domu. Cały zespół turecki przeszedł testy PCR, a tu na miejscu już testy antygenowe i wszystkie okazały się ujemne. W tej chwili zespół turecki ma oddzielną restaurację, nie kontaktuje się z nami - powiedział lekarz polskiej kadry Krzysztof Zając dla oficjalnej strony Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Turczynki są zatem odizolowane od pozostałych drużyn, do których dołączyły po rozegraniu pierwszej części turnieju w Kluż-Napoce w Rumunii. Koronawirus to jednak nie koniec problemów Turcji. Tamtejsze media donoszą o tym, że kontuzji doznała inna przyjmująca, Meliha Ismailoglu.

Mecze 1/8 finału mistrzostw Europy Polek i Turczynek zaplanowano na niedzielę, 29 sierpnia. Kadra Jacka Nawrockiego zagra z Ukrainkami o godzinie 19:30. Trzy godziny wcześniej swój mecz rozpoczną Turczynki i Czeszki.