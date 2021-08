Zagraniczne media wskazały winną porażki Polek. "Była dużym problemem"

"Polskie siatkarki rozpoczęły mistrzostwa Europy w dobrym stylu - bez potknięć, pokonując słabsze rywalki i kreując nadzieje na więcej. Porażka w ostatnim meczu fazy grupowej bardzo utrudni im jednak ewentualną walkę o medale na najważniejszej imprezie sezonu" - podsumował występ Polek dziennikarz Sport.pl Jakub Balcerski.

Po wygraniu pierwszego seta do 18, w kolejnych Polki przegrywały dwa razy do 21 i raz do 23. W czwartym secie były blisko odrobienia strat i doprowadzenia do tie-breaka. Przegrywały już 15:23 i potem 20:24 i praktycznie były już na łopatkach, a bułgarscy kibice już świętowali zwycięstwo. Polki rozpoczęły jednak szaloną pogoń. Miały nawet piłkę w górze na remis 24:24, ale po długiej akcji najlepsza w środę w naszym zespole - Górecka została zablokowana.

Co zagraniczne media napisały o występie siatkarek Jacka Nawrockiego? Wskazują na bardzo mizerną skuteczność Magdaleny Stysiak, która nie potrafiła skończyć wielu ataków. "Bułgaria wróciła do gry po pierwszej, przegranej partii. Udało się im zatrzymać Magdalenę Stysiak, która miała skuteczność na poziomie 11 proc., co sprawiło, że usiadła na ławce rezerwowych. Stysiak ponownie weszła na parkiet w trzecim secie, ale jej skuteczność w dalszym ciągu była dużym problemem" - możemy przeczytać na portalu EuroVolley.

Z kolei bułgarski portal sportal.bg w swojej relacji podkreślił że: "Wielka Bułgaria pokonała Polskę i zajęła pierwsze miejsce w grupie". I dodał: "3100 widzów obejrzało triumf Bułgarii w Hali Sportowej Kolodrum. Siatkarki zakończyły fazę grupową jako liderki z 13 punktami (4 zwycięstwa, 1 porażka), polskie siatkarki uplasowały się na 2. miejscu z 12 punktami i takim samym bilansem".

Bułgarskie media wskazały, że najlepsze w ich ekipie były dwie siatkarki - Emila Dimitrowa - 24 pkt. w całym meczu i Elitsa Wasiljewa - 21 pkt. "Potężny atak Wasiljewej z 4. strefy sprawił, że Bułgaria miała piłkę meczową przy prowadzeniu 24:19. Polska zdołała doprowadzić do staniu 23:24, ale zwycięski punkt zdobyła Nasia Dimitrowa po bloku" - napisali dziennikarze.

"W bezpośrednim starciu o pierwsze miejsce w grupie B w Płowdiw w Bułgarii, gospodynie pokonały niepokonaną przed tym spotkaniem Polskę: 3-1 (18-25, 25-21, 25-21, 25-23). W ten sposób drużyna z Bałkanów zakończyła fazę wstępną z wynikiem 4-1 i 13 punktami, podczas gdy Polska pozostała na drugim miejscu z takim samym stosunkiem wygranych do przegranych i jednym punktem mniej " - napisał dziennikarz "World of Volley". I dodał: "Emilia Dimitrowa zdobyła najwięcej punktów - 24, a Hristina Wuczkowa miała pięć bloków".

Mecz z Ukrainkami w 1/8 finału ME Polki zagrają w niedzielę, 29 sierpnia w Płowdiw. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.