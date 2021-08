Kibice poskarżyli się na Polsat do KRRiT. Rada zbada, czy stacji należy się kara

Sprawa dotyczy czwartkowego meczu przeciwko reprezentacji Niemiec. Polki wygrały 3:1, ale nie wszyscy kibice mogli oglądać spotkanie ze względu na to, jaką decyzję o jego transmisji podjęła telewizja Polsat.

REKLAMA

Zobacz wideo Siatkarze w ośrodku w Spale przygotowują się do zbliżających się ME

Polsat nie pokazał meczu reprezentacji Polski siatkarek w otwartym paśmie. Dopiero następnego dnia wyemitował powtórkę

"Polskie siatkarki rozpoczęły mistrzostwa Europy w znakomitym stylu, jednak nie wszyscy fani mogli oglądać ich popisy. Polsat zdecydował się bowiem pokazać mecz w zamkniętym Polsacie Sport. Kibice mocno zareagowali w social mediach i przytaczają przepisy ustawy. Stacja zareagowała po kilkunastu godzinach" - pisał dziennikarz Sport.pl, Piotr Majchrzak.

Sensacyjna wypowiedź Vitala Heynena. "Już by mnie nie było w Polsce"

Wówczas Polsat pokazał powtórkę spotkania na kanale Super Polsat, który znajduje się w otwartym paśmie. Stało się to w mniej niż 24 godziny od rozpoczęcia meczu. "W ten sposób stacja mogła w jakiś sposób wypełnić punkt 5. artykułu 20b, który mówi, że przepis stosuje się również do nadań z opóźnieniem, jeżeli opóźnienie nadania transmisji z ważnego wydarzenia nie przekracza 24 godzin i wynika z ważnych powodów. Choć nie wiadomo nadal, jakie to były ważne powody" - pisał Piotr Majchrzak. Wcześniej w ramówce Super Polsatu piątkowe transmisje - powtórka meczu z Niemkami i transmisja na żywo rywalizacji z Grecją - nie były ujęte.

"Ma tylko 17 lat, a już tak zachwyca!". Tylko dwóch asów zabrakło do rekordu świata Leona!

Jedenaście skarg do KRRiT. "Postępowanie w tej sprawie będzie dopiero prowadzone"

Teraz temat powrócił. Jak udało się dowiedzieć portalowi Wirtualne Media, do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęło w związku z tą sprawą jedenaście skarg. - Do KRRiT wpłynęło w tej sprawie 11 skarg od telewidzów. Dotyczą braku transmisji na otwartej antenie meczu Polska-Niemcy w siatkówce kobiet, rozgrywanego w ramach Mistrzostw Europy - mówi Karolina Czuczman z zespołu rzecznika prasowego KRRiT w wypowiedzi dla Wirtualnych Mediów. Czy stacji grozi kara? - Postępowanie w tej sprawie będzie dopiero prowadzone, KRRiT zbada wszystkie okoliczności w kontekście obowiązujących przepisów - tłumaczy Czuczman.

Co ciekawe, według artykułu mecze polskiej kadry siatkarek powinna pokazać także TVP, która miała mieć zakupioną sublicencję na mecze reprezentacji w 2021 roku. Powodów, dla których stacja nie transmituje meczów Polek nie ujawniono.

Czwarty mecz polskich siatkarek na ME. Gdzie i o której godzinie oglądać? [TRANSMISJA]

W poniedziałek kadrę Jacka Nawrockiego czeka przedostatnie spotkanie fazy grupowej z Hiszpanią. Początek o godzinie 19:30. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.