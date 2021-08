Trzy nowe twarze w reprezentacji Polski! Znamy kadrę. Jedno nazwisko odpadnie

Norbert Huber, Tomasz Fornal oraz Damian Wojtaszek - to trzej siatkarze, którzy dołączyli do reprezentacji Polski w siatkówce przed mistrzostwami Europy. To trzy nowe nazwiska, ponieważ reszta składu jest kibicom dobrze znana. Z tym samym zespołem trener Vital Heynen udał się do Tokio na tegoroczne igrzyska. Polacy dotarli do ćwierćfinału, gdzie przegrali z Francją 2:3.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto odejdzie z kadry? "Widać ile ich to zdrowia kosztuje"

Podkreślmy więc, że obecnie Vital Heynen ma do dyspozycji w Spale 15 zawodników, a na turniej może ich zgłosić 14. Jeden z uczestników zgrupowania będzie musiał do 28 sierpnia wrócić do domu. Do tego dnia właśnie polska kadra będzie się przygotowywać do mistrzostw. Następnie uda się Krakowa, gdzie rozpocznie się rywalizacja w grupie A. Pierwsze spotkanie Polaków odbędzie się 2 września o godz. 17:30 z Portugalią.

Siatkówka. Jak wygląda polska kadra przed mistrzostwami Europy?

Atakujący: Bartosz Kurek, Łukasz Kaczmarek

Rozgrywający: Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz

Środkowi: Piotr Nowakowski, Mateusz Bieniek, Jakub Kochanowski, Norbert Huber

Przyjmujący: Michał Kubiak, Aleksander Śliwka, Kamil Semeniuk, Wilfredo Leon, Tomasz Fornal

Libero: Paweł Zatorski, Damian Wojtaszek

W fazie grupowej mistrzostw Europy reprezentacja Polski zmierzy się z pięcioma drużynami. Pierwsze spotkanie odbędzie się 2 września, kolejne z Serbią (4 września, g. 20:30), z Gracją (5 września, g. 20:30), z Belgią (6 września, g. 20:30) oraz Ukrainą (8 września, g. 17:30).

Polscy siatkarze poznali terminarz EuroVolley 2021! Tak wygląda faza grupowa

Mistrzostwa Europy w siatkówce rozpoczną się 1 września 2021 roku meczami Finlandii z Macedonią Północną oraz Estonii z Litwą .Łącznie w turnieju wystartują 24 drużyny, które zostały podzielone na cztery grupy. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami każdy z gospodarzy będzie w fazie grupowej gościł po jednej grupie. Spotkania rozegrane zostanę więc w Krakowie, Ostrawie (Czechy), Tallinie (Estonia) oraz Tampere (Finlandia).