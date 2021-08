Były trener reprezentacji Polski nie ma wątpliwości ws. następcy Heynena: Najwyższy czas

Reprezentacja Polski siatkarzy poniosła dotkliwą porażkę na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Mistrzowie świata kolejny raz z rzędu odpadli w ćwierćfinale przegrywając z Francją 2:3. Polacy byli murowanymi faworytami do medalu, ale znowu z najważniejszej imprezy czterolecia wrócili z niczym. Dlatego też coraz więcej ekspertów uważa, że czas Vitala Heynena w reprezentacji Polski dobiegł końca, tym bardziej, że sam Belg wydawał się od dłuższego czasu zdecydowany na odejście po wrześniowych mistrzostwach Europy.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto odejdzie z kadry? "Widać ile ich to zdrowia kosztuje"

- Jestem daleki od osądzania trenera. To trzeba być na miejscu, znać grupę. Mając taką wiedzę, można wysuwać wniosek, że Heynena trzeba zwolnić. Na razie ograniczyłbym się do stwierdzenia, że Heynen nie odegrał na igrzyskach pozytywnej roli – mówił Edward Skorek, były mistrz olimpijski.

Rosyjski trener krótko podsumował Polaków. "Było jasne, że sobie nie radzą"

- Nie kupuję tłumaczenia Vitala Heynena, że lepiej byłoby grać w tej mocniejszej grupie. Vital to świetny trener, ma wielkie osiągnięcia, ale na najważniejszej imprezie zawiódł. To przede wszystkim jego porażka. Trzeba szukać nowego trenera, ale dopiero po mistrzostwach Europy - powiedział Ryszard Bosek, były trener reprezentacji Polski w siatkówce.

Polak trenerem polskich siatkarzy? "Najwyższy czas"

Teraz w podobnym tonie wypowiedział się były szkoleniowiec reprezentacji Polski, Waldemar Wspaniały. – Myślę, że najwyższy czas, żeby reprezentację objął polski trener. Może nie będę rzucał nazwiskami, ale w naszym kraju są szkoleniowcy tak zwanego młodszego pokolenia, którzy są gotowi do objęcia kadry – stwierdził w rozmowie z TVP Sport.

Przyszłość Heynena wyjaśni się pewnie wkrótce, ale teraz przed siatkarzami stoi kolejne wyzwanie – mistrzostwa Europy. Zaczną się one już 1 września i potrwają do 19 września. Polacy będą grali w Krakowie w grupie A, a ich rywalami będą Serbowie, Belgowie, Ukraińcy, Portugalczycy i Grecy. Ewentualny sukces w mistrzostwach Europy z pewnością nie zmaże jednak klęski na igrzyskach. - Myślę, że Francuzi i Rosjanie nawet nie przyjadą w swoich najlepszych składach. To nie jest impreza docelowa w tym sezonie. Od zakończenia igrzysk do rozpoczęcia mistrzostw mija bardzo mało czasu, a te drużyny już swoje w tym sezonie wygrały – przewiduje Wspaniały.

Ryszard Czarnecki kandyduje na kolejne stanowisko! Jest czterech rywali