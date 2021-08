Ryszard Czarnecki kandyduje na kolejne stanowisko! Jest czterech rywali

To nie jest wielkie zaskoczenie, bo już w lipcu pisaliśmy, że Ryszard Czarnecki może wystartować w wyborach na nowego prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. - Nie mam takich aspiracji - mówił w czerwcu europoseł PiS, który w ostatnich tygodniach przebywał na igrzyskach w Tokio. I bywał za to krytykowany, bo na początku sierpnia pojawiła się informacja, że Czarnecki do Tokio poleciał jako przedstawiciel PZPS, gdzie polityk od 2018 roku jest wiceprezesem ds. międzynarodowych.

Europoseł PiS kilkakrotnie był pokazywany przez realizatora olimpijskich transmisji: w biało-czerwonej maseczce, olimpijskiej koszulce i z flagą. Obecność w Tokio tłumaczył serwisowi Sportowe Fakty. - Do Tokio przyleciałem jako przedstawiciel ścisłych władz Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dobra wiadomość: koszty przyjazdu nie są pokrywane przez polskiego podatnika. MKOl zaprosił przedstawicieli narodowych komitetów, a ja przyleciałem wraz z innymi członkami prezydium i zarządu PKOl - mówił. "Pan jest członkiem tego zarządu?" - dopytywał dziennikarz. - Tak, od czterech lat. Wszedłem do niego jako przedstawiciel PZPS. Od trzech lat jestem w prezydium PKOl - tłumaczył Czarnecki.

Ryszard Czarnecki wystartuje w wyborach na prezesa PZPS

Teraz europoseł zamierza starać się o stanowisko prezesa PZPS. "Rzeczpospolita" informuje, że to już pewne, bo Czarneckiego do wyborów zgłosił Dolnośląski Związek Piłki Siatkowej. Zgodnie ze statutem zgłoszenie musiało zawierać uzasadnienie i zgodę kandydata, a Czarnecki tę zgodę wyraził. Udział Czarneckiego w wyborach w lipcu potwierdzał już dla Sport.pl Jacek Kasprzyk.

Czarnecki w wyborach będzie miał kilku rywali. Dotychczasowego prezesa polskiej siatkówki Jacka Kasprzyka, którego poparł obecny zarząd. Ale też Tomasza Palucha (rekomendowany przez Lubuski Związek Piłki Siatkowej), Witolda Romana (rekomendowany przez Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej) i Grzegorza Stawinogę (rekomendowany przez Łódzki Związek Piłki Siatkowej).

Wybory w PZPS zostały zaplanowane na wrzesień. Początkowo miały się odbyć w zeszłym roku, ale przesunięcie igrzysk olimpijskich wymusiło na związkach sportowych także zmianę terminu wyborów - tak było choćby w przypadku PZPN, gdzie 18 sierpnia o fotel prezesa powalczą Marek Koźmiński i Cezary Kulesza.

Niewykluczone, że w wyborach na prezesa PZPS wystartuje więcej chętnych, bo termin zgłaszania kandydatów upływa na 30 dni przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów, które wyznaczono na 27 i 28 września.