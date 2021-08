Sensacyjny transfer o krok! Finalista igrzysk na celowniku Jastrzębskiego Węgla

Według nieoficjalnych na ten moment informacji francuski siatkarz, który kilka miesięcy temu dołączył do zespołu Ziraat Bankasi Ankara postanowił zerwać umowę z tureckim klubem, aby przenieść się do Jastrzębskiego Węgla. Clevenot ma być naturalnym następcą Tine Urnauta, który po rozwiązaniu kontraktu trafił do rosyjskiego Zenita Sankt Petersburg.

Urnaut tłumaczy odejście z Jastrzębskiego Węgla

Po decyzji Słoweńca działacze Jastrzębskiego Węgla wydali oświadczenie, w którym wyrazili niezadowolenie z jego zachowania. 33-latek opublikował post na Instagramie, w którym wyjaśnił powód swojego odejścia. Urnaut zwrócił uwagę na słowa wypowiedziane przez przedstawicieli klubu.

"W ostatnich dniach byłem przedmiotem pogardliwych wypowiedzi klubu Jastrzębski Węgiel. Jestem zdziwiony i zszokowany treścią oświadczenia, ponieważ kompletnie nie odpowiada to treści negocjacji, które doprowadziły do porozumienia korzystnego dla obu stron. Ton dyskusji zawsze pozostawał w granicach zdrowego rozsądku, także podczas naszego ostatniego spotkania, zakończonego rozwiązaniem kontraktu" - rozpoczął Urnaut.

"Wszelkie roszczenia i odszkodowania dla Jastrzębskiego Węgla zostały zaspokojone przez mój nowy klub. Oskarżenia pod adresem moim i reprezentacji Słowenii są dziwne, nieistotne i fałszywe; Zdecydowanie odrzucam tę wersję wydarzeń" - napisał Słoweniec w komunikacie opublikowanym na instagramowym profilu.